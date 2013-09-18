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'40 yıllık hayaldi'

AKP Antalya Milletvekili Badak, Gazipaşa Gökçeler Barajı'nın bölge insanının 40 yıllık hayali olduğunu söyledi

'40 yıllık hayaldi'

AKP Antalya Milletvekili Badak, Gazipaşa Gökçeler Barajı'nın bölge insanının 40 yıllık hayali olduğunu söyledi

18 Eylül 2013 Çarşamba 23:25
'40 yıllık hayaldi'
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GAZİPAŞA Gökçeler Barajı’nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmaların yarıdan fazlasının tamamlandığı barajın, önümüzdeki yıl tamamlanarak Gazipaşa çiftçisinin hizmetine sunulması bekleniyor. AKP Antalya Milletvekili Sadık Badak, çalışmaların devam ettiği Gazipaşa Gökçeler Barajı’nın 40 yıllık hayal olduğunu söyledi. Badak, Naras Barajı'nda yaptığı inceleme ile ilgili bilgilendirme yaptı. Badak, Naras Barajı'nın yüzde 90 oranında tamamlandığını ve açılışının ise 11 Aralık'ta hizmete gireceğini kaydetti. Barajda çalışmaların 3 vardiya halinde devam ettiğini anlatan Badak, Gazipaşa Gökçeler, Manavgat Naras, Kaş Kıbrısçık ve Aksu Küçükaksu barajlarının Antalya insanının 40 yıllık hayali olduğunu söyledi. Temeli 2 yıl 7 ay önce atılan Manavgat Naras Barajı 11 Aralık'ta hizmete açılacak. Barajın hizmete açılması ile 55 bin dekar arazi suya kavuşacak. Temeli 2 yıl 7 ay önce atılan Manavgat Naras Barajı'nın, 3 ay sonra hizmete açılacağı bildirildi. Manavgatlıların 40 yıldır hayali olan Naras Barajı'nın hizmete açılmasıyla birlikte 55 bin dekar tarım arazisinin de suya kavuşacağı belirtildi. Naras, Manavgat'ın Manavgat ve Oymapınar Barajı'yla sınırları içinde üçüncü barajını oluşturuyor.

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Son Güncelleme: 18.09.2013 23:27
Anahtar Kelimeler:
40 Yıllık HayalGazipaşa Gökçeler Barajıçalışmalar
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