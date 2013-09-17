25 bin paket sigara ele geçirildi

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı 88 cep telefonu, 25 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ve 1140 makaron ele geçirildi

MURATPAŞA İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı 88 cep telefonu, 25 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ve 1140 makaron ele geçirildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Muratpaşa İlçesinde emniyet ekiplerinin çalışmalarında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 4 ayrı olayda 9 şahıs ile birlikte 88 cep telefonu, 25 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ve 1140 makaron ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, yakalanan 9 şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi.





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