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Bobalıının evinde avrada yanaşıvermiş

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

07 Kasım 2017, 00:10

keloolan var, az tembelce, çalışmayı peg hazedmez, son girdii işden de çıgmış, zinzaarı gibi gezerkene cebindeki parayı da bitirmiş. Eve bi bişirim bişey alamadıından, avradı sabah akşam tokmakanıla ilabada bişiririmiş. Bizimkinin ot yerke dini imanı gevremiş. "Ulan avrat, engöle olmacaag, gaç bobangile
gedelim. Gendimizi beş, altı gün eeledelim" demiş. Bunlar gara cavaya binib, dooru köyü bulmuşlar. Bilader tabii analıg seelden güyesi gelinsire gocaman çebic gibi anaç tavıın birini yatırmış, aşamıla garanıda bişirivermiş. Yemegden soona birki laf edmişler, vakıt geç olduunda analığı bunlara yüklüğün ayabucuna bi döşşeg atıvermiş, yadmışlar. Evde ses kesildiinde bizimki "Avrat. Hööle beri yanaş da bi ırııp çevirelim" demiş. Garısı "Ay yoğolmayasıcanın herifi. Gannın doydudu, gudurdun mu? Hem utanman mı? Engire bobamın evi" demiş. Bilader bizimki tingede düşmüş. "Ulan senin bobanın evinde ayıp olur da, benim bobamın evi kerane mi?" derken ta şalvarı geymiş, cavada yörümüş. Cavaya binerken ta yola çıgmış. O sinirile moturu da yatırmış, ayagları hep ekzoz yanıı olmuş. Şindi evde aş yog, avrad yog, ayaglar yanıg, gilig yudmuş bozalag gibi mavılarımış. 
Ay oolum, gannını doyurup avrada yüglenivericene halına duravarsan da gendini beş altı gün eeletsen olmamıdı? Hindi çeg cezanı işda. Adamın başına ne gelise uçgurdan gelir eveli.  
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala. 

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