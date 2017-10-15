Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Armando Ulissi kazandı

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 'nun (TUR 2017) 6. ve son etabı İstanbul'da tamamlandı. 6. ve son etabı, Trek-Segafredo'nun sprinteri Edward Theuns kazanırken; TUR 2017'nin kazananı genel klasman lideri UAE Emirates'ten Diego Armando Ulissi oldu.

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