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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Armando Ulissi kazandı

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu UAE Emirates takımından Diego Armando Ulissi kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Armando Ulissi kazandı

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu UAE Emirates takımından Diego Armando Ulissi kazandı.

15 Ekim 2017 Pazar 15:11
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Armando Ulissi kazandı
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53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 6. ve son etabı İstanbul'da tamamlandı.
6. ve son etabı, Trek-Segafredo'nun sprinteri Edward Theuns kazanırken; TUR 2017'nin kazananı genel klasman lideri UAE Emirates'ten Diego Armando Ulissi oldu.
 

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet TuruArmando UlissiDiego Armando Ulissi
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