İşte tarihte ilk kez görüntülenen kara delik

ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012'de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu'ndan (EHT) elde edilen 'çığır açıcı sonucu' eşzamanlı 6 basın toplantısıyla açıkladı. Bu araştırmayla, ilk kez bir kara deliğin fotoğrafı çekildi, bu fotoğraf 'astrofizikte bir dönüm noktası' olarak nitelendirildi. Astronomlar tarafından yapılan açıklamada, kara deliğin dünyadan 53 milyon ışık yılı uzakta olduğu ve 8 farklı teleskopla görüntülendiği belirtildi. Deneyin yapılmasını önerenlerden Profesör Heino Falcke, BBC'ye yaptığı açıklamada, kara deliğin M87 adlı bir gezegende olduğunu söyledi. Falcke, "Gördüğümüz bu kara delik, bütün güneş sisteminden daha büyük, Güneş'ten 6.5 milyon kat daha büyük bir kütleye sahip" dedi. Event Horizon Teleskopu Direktörü Astrofizikçi Sheperd Doeleman, “Kara delikler evrendeki en gizemli objeler. Asla görülemez dediğimiz şeyi gözlemledik. Kara deliğin fotoğrafını çektik” ifadelerini kullandı. Açıklamayı yapan bilim insanları kara delikle ilgili buluşlarının Albert Einstein'in İzafiyet Teorisi'ni desteklediğini de vurguladı.