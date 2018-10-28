Facebook hikayelere şarkı ekleme özelliği geliyor

İki milyardan fazla aylık kullanıcısının kendini ifade edebilmesine alternatifler geliştiren Facebook, kullanıcıların hikayelerinde şarkı paylaşabileceği bir özelliği tanıttı.

Facebook hikayelere şarkı ekleme özelliği geliyor
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ARTIK hikayenize ekleyeceğiniz fotoğraf veya videodaki etiket simgesine dokunarak müzik seçeneğine girip, istediğiniz şarkıyı bulduktan sonra arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz mümkün. Ayrıca Facebook, yakında kullanıcıların profillerinde de şarkı paylaşabileceklerini müjdeledi.

Facebook yetkililerinden Fred Beteille ve Tamara Hrivnak konuyla ilgili olarak kullanıcıların profillerini zenginleştirebilmek için çalışmaya devam edeceklerini belirttiler. Facebook'un bu yeni özelliğinin şu an test aşamasında olduğu ve kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara açılacağı ifade edildi.

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