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Bu tuvalet sifon yerine ışık ile temizleniyor

Lise öğrencisi iki genç, umumi ya da evde kullanılan tuvaletlerin temizliği için çeşitli kimyasal kullanmadan su tasarrufu da sağlayan sistem geliştirdi

BİLİM VE TEKNOLOJİ 19.09.2019, 17:30 19.09.2019, 17:32
Bu tuvalet sifon yerine ışık ile temizleniyor
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TEKNOFEST İstanbul'a, "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nın sağlık kategorisinde katılan liseli iki gencin geliştirdiği UV ışını ile temizlenen "hijyenik klozet" ilgi gördü.
"Harika İşler Takımı"nı oluşturan Pertevniyal Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi Ali Culfa ile Ergün Mehmet Öner Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Hamza Rojhat Beyazdağ, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul), İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması’na "hijyenik klozet" projeleriyle katıldı.
Çeşitli kimyasalları kullanmadan su tasarrufu da sağlamak amacıyla geliştirilen "hijyenik klozet" ile tuvaletlerin mikroplardan arındırılarak bulaşıcı hastalıkların yayılmasının engellenmesi hedefleniyor.
 
Özellikle bakteriler ve virüsler nedeniyle halk sağlığını tehdit eden umumi tuvaletler için geliştirilen "hijyenik klozet" içine arduino sistemi kullanılarak yerleştirilen UV ışık sisteminin başarısı, alınan numuneler ile laboratuvar ortamında da test edilerek kanıtlandı.
 
Şehit Hüseyin Kısa Ortaokulunda eğitimlerine devam ederken başladıkları projeyi 3 yılda geliştirdiklerini anlatan Ali Culfa, evlerde ve umumi tuvaletlerde temizliği sağlamak için çok fazla kimyasal kullanıldığını, bunun sonucunda özellikle denizlerin kirlendiğini dile getirdi.
 
Hem mali kaybı önlemek adına hem de insan sağılığını düşünerek "hijyenik klozet"i geliştirdiklerini aktaran Culfa, "Bu düzenek aslında klozetin içine gömülüyor. Sifon çekildikten 15 saniye sonra, 30 saniye süresince devrede kalıyor. UV ışınlarının bakteri öldürücü etkisi var. UV ışınları insan sağlığı açısından zararlı olduğu için sistem sadece klozet kapağı kapalıyken çalışmaktadır." dedi.
 
Yarışmada iddialı olduklarını ifade eden Culfa, geliştirdikleri projeyi jürinin de çok beğendiğini söyledi.
 
Sistemin, laboratuvar sonuçlarına ilişkin bilgi veren Hamza Rojhat Beyazdağ da "Tuvalette ilk yaptığımız incelemede 6 bin bakteri tespit ettik. Sifonu çektikten sonra bakteri miktarının azaldığını gördük. Ardından UV ışınını devreye soktuk. UV ışınlarının klozetteki bakterilerin yüzde 100'e yakınını temizlediğini gördük. Yaptığımız testleri laboratuvar ortamında da resmi olarak belgeledik." diye konuştu. 
 

#Umumi
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