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Ağır metallerden oluşan bir öte gezegen keşfedildi

Hubble teleskobu, ağır metallerden oluşan futbol topu şeklinde bir öte gezegen keşfetti.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 03.08.2019, 08:02 Melike Temir
Ağır metallerden oluşan bir öte gezegen keşfedildi
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SCİNCEDAİLY'nin haberine göre, Hubble, Dünya'ya 900 ışık yılı uzaklıkta WASP-121 sisteminde yer alan ve yıldızına çok yakın dönüş yapan büyük bir gaz kütlesi olan gezegenden yayılan ağır metalleri tespit etti. WASP-121b olarak adlandırılan gezegenin, Güneş'ten daha büyük ve daha parlak bir yıldızın yörüngesinde döndüğü, yıldızına tehlikeli biçimde yakın olması sebebiyle, atmosferinin üst katmanında sıcaklığın 2 bin 537 dereceye ulaştığı belirtildi. Bu ısının, bilinen gezegen atmosferlerindeki sıcaklığın yaklaşık 10 katı olduğuna dikkat çekilirken, yıldızın, gezegenin atmosferinin üst katmanını mor ötesi ışın sağanağına tutmasının, magnezyum ve gaz halindeki demirin uzay boşluğuna yayılmasına yol açtığı kaydedildi. Yıldızıyla neredeyse kucaklaşacak mesafede bulunmasının, gezegenin, yıldızın çekim gücüyle parçalanmanın eşiğinde olduğu anlamına geldiği, bu çekim gücünün gezegenin şeklinin bir futbol topuna benzemesine neden olduğu ifade edildi. Keşfin ayrıntıları 'The Astronomical Journal' dergisinde yayımlandı.ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

#Ağır metal #gezegen #keşfedildi #Hubble teleskobu
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