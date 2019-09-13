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Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli TEKNOFEST'te gösterilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde, aralarında Milli Muharip Uçak'ın (MMU) da bulunduğu Türkiye'nin ve dünyanın ilgisini çeken milli projeleri sergileyecek. MMU'nun birebir modeli ilk kez TEKNOFEST'te gösterilecek

Bilim Teknoloji 13.09.2019, 13:32
Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli TEKNOFEST'te gösterilecek
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MİLLİ Muharip Uçak'ın birebir modeli TEKNOFEST'te gösterilecek. TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk  Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul'da Türkiye'nin ve dünyanın  yakından takip ettiği milli projeler sergilenecek. Fransa'daki Paris Air Show'da  tanıtımı yapılan ve dünyanın sayılı teknolojilerinden 5. nesil savaş uçağı olarak  yerini alacak MMU'nun birebir modeli de ilk kez TEKNOFEST'te görülecek. MMU'nun  yanı sıra Gökbey, ANKA, Aksungur, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRJET'in de  bulunacağı festivalde, HÜRKUŞ Eğitim Uçağı uçuş gösterileri yapacak. TEKNOFEST  kapsamında ilk kez "Operasyon ATAK" mobil uygulaması, oyun tutkunlarının  beğenisine sunulacak.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, MMU  Projesi'ne ilişkin, "Kararlılıkla bu milli projemizin gerçekleştirilmesi için  gece gündüz çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'nin yeni nesil gençlerinin eseri  olacak." ifadelerini kullandı.
 

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