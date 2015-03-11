Tırnak kırılmalarına efsane çözüm

11 Mart 2015 Çarşamba 18:53
BİR tas ılık suyun içine bir tatlı kaşığı limon suyu, bir çorba kaşığı tuz, bir çay kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı sirke koyduktan sonra ellerinizi bu suyun içinde tutabildiğiniz kadar tutun. Bu uygulamayı düzenli olarak her akşam yapmaya devam ettiğiniz takdirde tırnaklarınız çok güçlendirecektir.
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Son Güncelleme: 11.03.2015 17:59