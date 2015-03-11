Tırnak kırılmalarına efsane çözüm

BİR tas ılık suyun içine bir tatlı kaşığı limon suyu, bir çorba kaşığı tuz, bir çay kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı sirke koyduktan sonra ellerinizi bu suyun içinde tutabildiğiniz kadar tutun. Bu uygulamayı düzenli olarak her akşam yapmaya devam ettiğiniz takdirde tırnaklarınız çok güçlendirecektir.