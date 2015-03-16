Şeytan tırnağa dikkat!

16 Mart 2015 Pazartesi 18:35
"ŞEYTAN tırnağı kişinin yapısı ve tırnakla çok oynanmasına bağlı olarak ortaya çıkar" diyen Dr. Ahmet Arpacı, şeytan tırnağına gerekli tedavi yapılmazsa mikrop kapıp dolamaya dahi dönüşebileceğinin altını çiziyor.
EK BİLGİ
Çok sayıda hastalığın habercisi olan şeytan tırnakta erken teşhis ve tedavi önemlidir.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 17:38