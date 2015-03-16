Şeytan tırnağa dikkat!

"ŞEYTAN tırnağı kişinin yapısı ve tırnakla çok oynanmasına bağlı olarak ortaya çıkar" diyen Dr. Ahmet Arpacı, şeytan tırnağına gerekli tedavi yapılmazsa mikrop kapıp dolamaya dahi dönüşebileceğinin altını çiziyor.

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