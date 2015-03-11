Pirinç mi daha faydalıdır yoksa bulgur mu?

HER 100 gramı açısından kıyaslandığında; Bulgur, daha yüksek protein içeriği, daha düşük glisemik indeksi, 10 kat daha fazla lif içeriği ile pirinçten çok daha faydalı bir besindir.
Özetle: PİRİNÇ İYİDİR AMA BULGUR ÇOK DAHA İYİDİR!
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Son Güncelleme: 11.03.2015 18:17