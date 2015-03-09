Leziz bir salata için bilmeniz gerekenler

09 Mart 2015 Pazartesi 18:20
SALATA yaparken, öncelikle salata malzemelerinin ıslak olmamasına dikkat edin. Malzemenin ıslak olması, sosun malzemeye nüfus etmesini engeller. İyi bir salata için ayrıca, malzemelerin birbirini bütünler nitelikte olması gerekir. Örneğin kabakla dereotu, domatesle fesleğen, cevizle peynir birlikte kullanıldığında iyi sonuç verirler.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 17:22