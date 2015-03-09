Leziz bir salata için bilmeniz gerekenler

SALATA yaparken, öncelikle salata malzemelerinin ıslak olmamasına dikkat edin. Malzemenin ıslak olması, sosun malzemeye nüfus etmesini engeller. İyi bir salata için ayrıca, malzemelerin birbirini bütünler nitelikte olması gerekir. Örneğin kabakla dereotu, domatesle fesleğen, cevizle peynir birlikte kullanıldığında iyi sonuç verirler.