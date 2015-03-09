Fırınlardaki kötü koku nasıl çözülür?

Fırınlara önceden yapılmış yemeklerin kokuları sinebilir, bu eski yemek kokuları fırına kötü koku verecektir. Fırındaki kötü kokuyu almak için yapmanız gereken işlem aslında çok basit

FIRINLARA önceden yapılmış yemeklerin kokuları sinebilir, bu eski yemek kokuları fırına kötü koku verecektir. Fırındaki kötü kokuyu almak için yarısına kadar su geri kalan kısmında sirke koyacağımız bir tavayı fırında bir kaç dakika ısıtın. Birkaç dakika bekletilen sirkeli suyu soğutmaya bırakın.

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