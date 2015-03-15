Elleriniz sık sık uyuşuyorsa dikkat!

KARPAL Tünel sendromu 40-60 yaş arası kadınlarda daha çok görülen bir hastalıktır. El bileğinin sürekli bükülü pozisyonda kaldığı durumlarda (daktilo, klavye kullanmak gibi) veya el ve el bileğine sürekli yük binen işlerde çalışanlarda daha sık görülmektedir. Erken teşhis ve tedavi önemlidir.



