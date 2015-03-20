Bilgi Deposu: Lavanta hafızayı güçlendiriyor

İNSANLAR üzerinde sakinleştirici özelliği bilinen lavanta kokusunun kısa ve uzun hafızayı güçlendirdiği gibi dikkati artırdığı da anlaşıldı. İngiltere'nin Blackpool Ü.'de gerçekleştirilen araştırmada lavanta koklayan kişilerin izlenim ve gözlemlerini daha uzun hafızada tutabildikleri ortaya çıktı.