bilgi deposu

Limon tırnak sararması için bire birdir. Bu kürümüzde limon ve zeytin yapı kullanacağız. öncelikle bir bardağın içine biraz yağ dökelim. Üzerine bir adet limonu iyice sıkarım. İçine bir çay kaşığı tuz ekleyelim. Kürü iyice karıştırdıktan sonra tırnaklarımızı içine sokup biraz bekleyelim. Yirmi dakika bekledikten sonra çıkaralım. Bu kür tırnak sararması için birebirdir.
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Son Güncelleme: 18.03.2015 18:17