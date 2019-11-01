banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Aslan balığı nedir? Aslan balığı nasıl bir canlıdır? Aslan balığı zehirli midir?

Hint Okyanusu'nda yaşayan zehirli bir balık türü olan 'aslan balığı', Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum ve Marmaris'in ardından İzmir'de de görüldü. Aslan balığı, yılda yaklaşık 2 milyon yumurta bırakıyor

BİLGİ DEPOSU 01.11.2019, 10:20
Aslan balığı nedir? Aslan balığı nasıl bir canlıdır? Aslan balığı zehirli midir?
banner404

HİNT Okyanusu kökenli zehirli bir tür olan aslan balığı (pterois miles), Antalya'da Kekova, Kaş ve Kalkan'dan sonra Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan ile Marmaris ve Bodrum ilçelerinde görüldü. Balıkçı ağlarına da takılan balığın, son dönemde İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri taraflarında da görüldüğü belirtildi.

ASLAN BALIĞI TARAFINDAN SOKULANLAR NE YAPMALI?
Balığın Ege'deki varlığına karşı araştırmacılar uyarılarda bulundu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, çok zehirli olduğunu açıkladığı aslan balığı hakkında, "Çok hızlı üreyen ve tehlikeli bir balık türü. Zehirli dikenleri tehlike saçıyor. Aslan balığı sokması talihsizliği yaşayan kişiler, derhal yara bölgesini 40 derece suya batırıp 30 ila 90 dakika arasında bekletsinler. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor. Ardından en kısa sürede bir sağlık kurumuna başvursunlar. Ağrıyı tetikleyen en önemli etmenlerden birisi dokuda gelişen şişlik olduğundan, yaralanan bölge yukarı kaldırılmalı" dedi.

ASLAN BALIĞI
Pektoral (göğüs) yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenlere sahiptir. Bu sırt yüzgeçlerindeki dikenimsi yapılar zehirlidir. Aslan balığı bu yapıları ile bir canlıyı sokması halinde öldürebilir. Doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu ve Kızıldeniz'de mercan resifleri olan avcı, etçil bir balıktır. Bunlar volitan aslan balığının genel özelliklerinden birkaçıdır. Her ne kadar doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu olsa da insan etkenleri sonucu pterois volitans ve pterois miles türleri Atlas Okyanusu'na, Amerika'nın doğu sahillerine ve Karayipler'e uzanan bir alanda habitatlarının yayıldığı görülmüştür. Bu özelliği ile bu bölgelere de yayılmacı bir türdür. Aslan balıkları göz alıcı renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kırmızı ve esmer çizgileriyle tuzlu su akvaryumlarında beslenebilen bir prestij balığıdır. Bakımı uzmanlık isteyen aslan balığının yetişkin ergin bireyleri 35-38 santim uzunluğa ve 480 gram ağırlığa kadar ulaşabilen, fiyatı pahalı bir balıktır. Fakat bu boyutlara ulaşması akvaryum ortamında oldukça zordur. Aslan balıkları kendinden küçük balık, yumuşakçalar ve eklembacaklılar ile beslenebilen avcı bir türü olduğu için en az 250-300 litrelik standart tuzlu su karışımında kendi boyutlarına uygun büyüklükte balıklar ile topluca bakılabilir. Fakat genellikle kendi türleriyle birlikte bakılması tavsiye edilir. (Muğla/DHA)

nebilen avcı bir türü olduğu için en az 250-300 litrelik standart tuzlu su karışımında kendi boyutlarına uygun büyüklükte balıklar ile topluca bakılabilir

#Hint Okyanusu #Aslan balığı nedir #aslan balığı zehirli mi #aslan balığı hakkında bilgi #aslan balığı #akdenizde aslan balığı
Yorumlar (0)
20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Getafe 11 16
10. Osasuna 11 15
11. Levante 11 14
12. Valencia 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5
banner440
banner545