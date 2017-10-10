Bi adam nahıl guzu dişi bitirir

BİLADER bizim paturon dün bana bi foturaf yollamış. Foturafda Burdur'un Halg Saalıı Müdüllü binası var. Binaya böyüg bi yazı dagmışlar, yazıda Burdur şivesile "Dadlıyı, duzluyu yemecez, gezenlecez, zayıflecez" deyoru. Yani engi yazıda dadlı duzlu yemen, bol bol yörün, zayıflan deniyoru. Bilader benim bildiim üç agdan uzag durucan. Iramedli bobam da ööle derdi. Üç ag un, şeker, duz. Hindi devir tiknoloci devri. Evde bulaşıı makine yıkayoru, çamaşırı makine yıkaayoru. Onun uçun avradlarda peg hareked yog. Heriflerin de hepisinin altında birer tomofil var. Helaya bile tomofilile gediyollar. Iramedli dogdur Sabir Erkin gördüüne "Velesbide bin" derdi. Gendinin de Fıransız malı Rale marka bi velesbidi varıdı. Iramedli velesbidin petelini çevirirkene pantulun paçaları yağ olmasın deyi, pantulun paçalarını yokarı dooru sıvar, hususi Alamanya'dan getirddii cımbıza, toplu inneye benzer bişey dakardı. Engi alet pantulun paçalarını yokarda dutar, Sabir Erkin'in pantulu da yağ olmazdı. Iramedli Sabir dogdur, gendine çog dıggad ederdi. Engi dıggad edmesi sayasında 98 yaşına gadar yaşadı. Engi yaşa gadar vardı emme matıflamadı da. Sabir Erkin'in uzun yaşamasının sırrının biri velesbididi. Böön bunu deeverdim. Yarın da öteki sırlarını deevericem.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.