Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
101298
ALTIN
152.830
DOLAR
3.7202
STERLİN
4.8653
EURO
4.3703

Bi adam nahıl guzu dişi bitirir

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

10 Ekim 2017, 00:16

BİLADER bizim paturon dün bana bi foturaf yollamış. Foturafda Burdur'un Halg Saalıı Müdüllü binası var. Binaya böyüg bi yazı dagmışlar, yazıda Burdur şivesile "Dadlıyı, duzluyu yemecez, gezenlecez, zayıflecez" deyoru. Yani engi yazıda dadlı duzlu yemen, bol bol yörün, zayıflan deniyoru. Bilader benim bildiim üç agdan uzag durucan. Iramedli bobam da ööle derdi. Üç ag un, şeker, duz. Hindi devir tiknoloci devri. Evde bulaşıı makine yıkayoru, çamaşırı makine yıkaayoru. Onun uçun avradlarda peg hareked yog. Heriflerin de hepisinin altında birer tomofil var. Helaya bile tomofilile gediyollar. Iramedli dogdur Sabir Erkin gördüüne "Velesbide bin" derdi. Gendinin de Fıransız malı Rale marka bi velesbidi varıdı. Iramedli velesbidin petelini çevirirkene pantulun paçaları yağ olmasın deyi, pantulun paçalarını yokarı dooru sıvar, hususi Alamanya'dan getirddii cımbıza, toplu inneye benzer bişey dakardı. Engi alet pantulun paçalarını yokarda dutar, Sabir Erkin'in pantulu da yağ olmazdı. Iramedli Sabir dogdur, gendine çog dıggad ederdi. Engi dıggad edmesi sayasında 98 yaşına gadar yaşadı. Engi yaşa gadar vardı emme matıflamadı da. Sabir Erkin'in uzun yaşamasının sırrının biri velesbididi. Böön bunu deeverdim. Yarın da öteki sırlarını deevericem. 

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim