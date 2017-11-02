Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113024
ALTIN
156.270
DOLAR
3.8151
STERLİN
5.0504
EURO
4.4356

Ben gocadım emme Acda abam gocamadı

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

02 Kasım 2017, 00:19

DEE gabbe deli dünya dee. Yaş kemala erdi, saçlar aardı, bel büküldü gari. Esgiden daldan alırdım guşu, hindi çıkamaayom Begdeş yokuşunu. Zaman çok çabıg geçiyoru bilader. O yüzden engi zamanı eyi deerlendirmeli, zamanın gıymatını bilmeli, öteki dünyaya boylamadan eveli geride eyi bi şeyler gomalı.

Bi de gocamayanlar var. Ben engi işi bi tüllü anlayamayoruun. Misal Acda Peggan benden çog böyüg. Ben ufacıg bi çocuukana pilagları varıdı, gocaman bi avradıdı. O zaman bile Acda Peggan dendimiidi milled bi durudu. Pilagcıya gedildiinde Acda Peggan pilaglarından da alınırdı. Hindi bi ona bakıyoruun, bi gendime bakıyoruun, gendi gendimi yeyom. Ulan biz eyiden gocadıg geddig, Acda abam taa çiirdim gibi, ımırgı gibi durur. Öndüün televzoonda gördüm, küpleeb dururdu vallahı. Taa fingir fingir eder delaanlı gibi. Gendi de, sesi de geddigsire gözelleşiyoru. Benim ses bile hindiden guggumavug gibi oldu. Onun uçun helal olsun endee Acda Peggan'a. 
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim