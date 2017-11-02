Ben gocadım emme Acda abam gocamadı

DEE gabbe deli dünya dee. Yaş kemala erdi, saçlar aardı, bel büküldü gari. Esgiden daldan alırdım guşu, hindi çıkamaayom Begdeş yokuşunu. Zaman çok çabıg geçiyoru bilader. O yüzden engi zamanı eyi deerlendirmeli, zamanın gıymatını bilmeli, öteki dünyaya boylamadan eveli geride eyi bi şeyler gomalı.
Bi de gocamayanlar var. Ben engi işi bi tüllü anlayamayoruun. Misal Acda Peggan benden çog böyüg. Ben ufacıg bi çocuukana pilagları varıdı, gocaman bi avradıdı. O zaman bile Acda Peggan dendimiidi milled bi durudu. Pilagcıya gedildiinde Acda Peggan pilaglarından da alınırdı. Hindi bi ona bakıyoruun, bi gendime bakıyoruun, gendi gendimi yeyom. Ulan biz eyiden gocadıg geddig, Acda abam taa çiirdim gibi, ımırgı gibi durur. Öndüün televzoonda gördüm, küpleeb dururdu vallahı. Taa fingir fingir eder delaanlı gibi. Gendi de, sesi de geddigsire gözelleşiyoru. Benim ses bile hindiden guggumavug gibi oldu. Onun uçun helal olsun endee Acda Peggan'a.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.