Belediye eşşegden eyi para üterdi

BİLADER kimi görsem "Vergilere beteri zam geliyoruumuş" deyoru. Öndüün moturula gedib, gederin. Moturu da yerde para arar gibi ağır ağır sürüyom. Bi bagdım, Mamısedili ıramedli posdacı Muzaffer Bilen'in oğlanları Abdıllah'ılan Nuri'nin baggal düggeninin ööndeki yazıyı ölçüyorurlar. Yazıyı zabıtalar ölçüyoru gari. Endee yazıdan tabala vergisi alınırımış. Bilader envayi çeşid vergi var. Engire yazaam desem, kayıd yetmez. Vergi deyinsire ıramedli bobamın annadıgları aglıma geldi. Dee bi vakıtlar endee Alanya'da belediyenin en böyüg akarı eşşegler, develer, gatırlar, ineglerdenimiş. Hindi neci engileemiş deeveren. Endee iş 1930'lu, 1940'lı senelerdeemiş. Köylü, kömedli köyden egsig gedig alıcaam deyi şeere eşşeele, gatırıla gelirimiş. O devirde nerde engile araba? Köylü çarşıya eşşee, gatırı baalarımış. Bazı eşşeg, gatır iplerini goparır, boşanıveririmiş. Endeenler bi de orteere işeverirlerimiş. Belediye elamanları "Başı boş dolaşıyoru" veyahut "Sokaa işedi" deyi endeenleri toplar, saablarına cezayı kakallarımış. Belediye endee işden eyi para üterimişimiş. Böön vergi deyinsire engi aglıma geldi.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.