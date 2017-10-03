Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103599
ALTIN
146.413
DOLAR
3.5802
STERLİN
4.7454
EURO
4.2088

Belediye eşşegden eyi para üterdi

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

03 Ekim 2017, 00:04

BİLADER kimi görsem "Vergilere beteri zam geliyoruumuş" deyoru. Öndüün moturula gedib, gederin. Moturu da yerde para arar gibi ağır ağır sürüyom. Bi bagdım, Mamısedili ıramedli posdacı Muzaffer Bilen'in oğlanları Abdıllah'ılan Nuri'nin baggal düggeninin ööndeki yazıyı ölçüyorurlar. Yazıyı zabıtalar ölçüyoru gari. Endee yazıdan tabala vergisi alınırımış. Bilader envayi çeşid vergi var. Engire yazaam desem, kayıd yetmez. Vergi deyinsire ıramedli bobamın annadıgları aglıma geldi. Dee bi vakıtlar endee Alanya'da belediyenin en böyüg akarı eşşegler, develer, gatırlar, ineglerdenimiş. Hindi neci engileemiş deeveren. Endee iş 1930'lu, 1940'lı senelerdeemiş. Köylü, kömedli köyden egsig gedig alıcaam deyi şeere eşşeele, gatırıla gelirimiş. O devirde nerde engile araba? Köylü çarşıya eşşee, gatırı baalarımış. Bazı eşşeg, gatır iplerini goparır, boşanıveririmiş. Endeenler bi de orteere işeverirlerimiş. Belediye elamanları "Başı boş dolaşıyoru" veyahut "Sokaa işedi" deyi endeenleri toplar, saablarına cezayı kakallarımış. Belediye endee işden eyi para üterimişimiş. Böön vergi deyinsire engi aglıma geldi. 

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim