Bel kayması nedir?

VÜCUDUMUZUN direği sayılan omurgamızın özellikle bel bölgesinde ortaya çıkan ve herhangi bir nedenle üzerindeki veya altındaki omurun öne doğru kaymasına bel kayması (spondylolisthesis) denir. Kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha fazla görülür. Şimdiye kadar bildirilen en küçük hasta 4 yaşındadır.10 yaşının altında çok nadir görülür. Toplumda % 5 oranında görülmektedir. Bel kayması yalnız ayakta duran insanlarda görülür. Yaşlılarda klinik tablo ağır seyretmesine rağmen çoçuklarda şikayetler çok azdır. Bu nedenle çoçuklar gelişim çağında çok dikkatli gözlenmeli ve en ufak bir bulgu değerlendirilmelidir. Genelikle hafif bel ağrısıyla birlikte bel çukurluğunda artma tek yakınma olabilir. Çok ileri derecedeki kaymalarda bile nörolojik bulguya rastlanmayabilir. En tipik bulgu, uyluk arka kaslarının spazmına bağlı, öne eğilmelerdeki kısıtlılıktır. Buna karşın erişkinlerde, bel ve bacak ağrısı, bel çukurluğunda artma, bacaklarda uyuşukluk, öne eğilmede kısıtlılık, bel omurlarında basamak belirtisi, bazen de bacaklarda güç kaybı bulunabilir. Kesin tanı radyolojik olarak konur. Hastanın yakınmaları az ise kayma yok veya hafifse, hasta zayıflama ve egzersiz programına alınır. Bu tedaviye karşın, ağrısı geçmeyen veya artarak devam eden, bacaklarında uyuşukluk ve kuvvet azlığı olan, kayması ilerleyen hastalar ameliyatla tedavi edilir.
BEL KAYMASINDA NE OLUR?
Tek taraflı sürekli uygulanan basınç sonucunda omurlar ve omurgaya bağlı sinirler sıkışır. Bundan ötürü şiddetli ağrıya neden olabilir. Genellikle problemler, özellikle ağırlık buraya bindiği için, bel kısmında ortaya çıkar. Yukarı doğru çıktıkça risk faktörü azalır. Göğüs kısmında disk kayması gibi bir durumla neredeyse hiç karşılaşılmaz. Belde ortaya çıkan kayma durumunda ağrılar bacaklara kadar inebilir, hatta bacaklarda felce bile yol açabilir. Öksürürken veya hapşırırken ağrılar bu bölgelerde daha da şiddetlenir. Omurganın etrafındaki kaslar gerilir ve hareket alanı daralır.
OMURLAR HANGİ DURUMLARDA KAYAR
Bel kayması omurganın zorlanması durumunda ortaya çıkabilir. Örneğin ağır bir cismin kaldırılması veya taşınması durumunda zorlanırsak bel kasları yükü daha fazla taşıyamaz duruma gelir ve ağırlığın yükü beldeki kemiklere biner. Tek seferde bel kayması ortaya çıkabileceği gibi tekrarlayıcı zorlanmalar sonucunda da görülebilir. Benzer şekilde otururken, eğilirken veya yürürken de bel kayması meydana gelebilir. Bel kaymasına nadiren travmatik kazalar da sebep olur.
NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
Sırt kaslarını ve bel kaslarını güçlendiren egzersiz hareketleri yapmak, yerden bir şey kaldırırken doğru şekilde kaldırmak (sırt düz, dizler bükülerek) ve kas gevşetme teknikleri oldukça faydalı olur. Bunların dışında fazla kilolardan kaçınmak da çok önemlidir. Bel bölgesinde kilo artışı sonucunda göbek oluşacağı için belin ağırlık merkezi de öne kayar. Omurga öne doğru zorlandığı zaman bel kayması içten bile değildir.