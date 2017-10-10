Battı çıktı meselesi

PAZAR günü ofiste işim erken bitti, akşam evde oturuyorum, baktım televizyonda izlenecek ahım şahım bir şey de yok, elim telefona gitti, sosyal medya hesaplarımda gezinirken malum fotoğraflar ardı ardına patladı.
Projesini Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çizdiği, müteahhitlik işini Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün üstlendiği Alanya Çevreyolu üzerindeki Telekom Kavşağı altgeçidi sağanak yağmur sonrası suya gömülmüş, o da yetmezmiş gibi suyu fark etmeden aniden altgeçide giren bir otomobil de suların içinde kalmış, erkek araç sürücüsü ise kapıyı açarak kıyıya, yani yolun su olmayan tarafına yüzerek geçiyordu.
Duyarlı bir vatandaşın cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafın, belki de sadece Alanya'da değil, ülke genelinde Pazar gecesinin en çok paylaşılan, üzerine en çok yorum yapılan fotoğrafı olduğuna kalıbımı basarım.
Kimi, "Menderes Başkan, Uğrak Mahallesi'ne Kadınlar Plajı açtı, çevreyoluna da Erkekler Plajı açmış" diye mavra yaptı, kimi eline aldığı zıpkın ile altgeçidin önünde çektirdiği fotoğrafın altına, "Altgeçitte iyi balık varmış, teşekkürler Menderes Başkan" deyip izahı olmayan durumun mizahını yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ise durumdan haberdar olur olmaz ekipleriyle birlikte olay yerine giderek hem suya gömülen aracın çıkarılmasını, hem de altgeçitteki suyun tahliye edilmesini sağladı.
Öte yandan...
"Bu Büyükşehir'in ve Karayolları'nın hizmeti, bana ne" demeyen, "Söz konusu Alanya ise gerisi teferruattır" deyip kolları sıvayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de başta Zabıta Müdürü Hasan Akın ve zabıta memurları ile Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut olmak üzere ilgili tüm ekipleri olay yerine gönderip vatandaşın can ve mal güvenliğinin teminatı için seferber oldu.
Dün ise sosyal medya gün boyu; altgeçitteki suyu, suya batan aracı, araçtan çıkıp canını zor kurtaran vatandaşı konuştu.
Fotoşopla imal edilen görseller ise adeta güne damgasını vurdu.
Menderes Türel, Hüseyin Güney, Mustafa Berberoğlu ve Büyükşehir'in birim amirlerinin geçen ay altgeçitte çektirdikleri hatıra fotoğrafına yapılan fotoşoplarda, başta Türel olmak üzere fotoğraftaki tüm isimlerin kafalarına birer kaptan şapkası giydirilmişti, altlarına ise bir kayık eklenerek, "Büyükşehir Alanya'ya iyi gelmedi" yorumları eşliğinde sosyal medyada servis edildi.
Hatta bazı vatandaşlar, "Yat Limanı ile Balıkçı Barınağı'nın yerini değiştirecek olan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e sesleniyoruz. Balıkçı kayıklarını Akhan'a taşıyacağınıza Telekom Kavşağı'na taşıyın, burada daha çok su var" önerisinde dahi bulundu.
Başkan Türel'den beklenen açıklama ise dünkü Büyükşehir Meclisi'nde geldi. Enerji kesintisinden dolayı suları tahliye edecek motorların çalışmadığını savunan Türel, acil önlem alınacağının garantisini de verdi.
Sadede gelecek olursak...
Kamu adına, altgeçidin imalatında emeği olan tüm yetkililere soruyorum...
1- Benzer su baskını daha 10 gün önce yine yaşanmıştı. Önümüz kış ve Meteoroloji Müdürlüğü yağmur yağacağını birkaç gün önceden söylüyor iken, neden önlem alınmadı.
2- Projeyi Büyükşehir çizdiyse, müteahhitlik uygulamasını Karayolları yaptıysa, suyu tahliye etmesi gereken motorları çalıştıracak enerji kesintisi öngörülemedi mi? 56 milyon TL'lik bu hizmete küçük de olsa bir jeneratör eklenemedi mi? Bundan sonra olası su baskınlarına karşı bir jeneratör takviyesi yapılacak mı?
3- Pazar akşamı sağanak yağışta altgeçitte su olduğunu fark etmeden aracıyla suya gömülen ve (Allah'tan yüzme bilen) vatandaşın yanında yüzme bilmeyen bir başkası, en önemlisi küçük bir çocuk/bebek olsaydı, Allah korusun boğularak hayatını kaybetseydi, bunun müsebbibi kim olacaktı?
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ve Alanya'daki sağ kolu Hüseyin Güney'i seviyoruz, Alanya için yaptıklarını takdir ediyor, devamının gelmesini diliyoruz.
Ancak...
Yaşanan bu son vaka, öyle "Enerji kesintisi olduğu için suyu tahliye edecek motorlar çalışmadı" demekle geçiştirilmemeli, bu çilenin Alanya halkına bir daha yaşatılmaması için tüm detaylar yeniden tasarlanarak proje bir kez daha elden geçirilmelidir.