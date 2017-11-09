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Türk basketbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski kaptanı, Milli Takımın unutulmaz antrenörü Mehmet Baturalp, kalp ritmi bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Türk basketbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski kaptanı, Milli Takımın unutulmaz antrenörü Mehmet Baturalp, kalp ritmi bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

09 Kasım 2017 Perşembe 10:41
Türk basketbolunun efsanesi hayatını kaybetti
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FENERBAHÇE'NİN eski kaptanı, Milli Takım'ın unutulmaz antrenörü Mehmet Baturalp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp, son olarak kalp ritminin bozulmasında dolayı tedavi görüyordu.

TBF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Basketbolumuzun duayen isimlerimizden, Mehmet Baturalp'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 1936 doğumlu olan  Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp'in cenazesiyle ilgili bilgiler, daha sonra açıklanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm  basketbol camiamıza başsağlığı dileriz."

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TürkiyeFenerbahçeSpor
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