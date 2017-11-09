Mehmet Baturalp hayatını kaybetti

FENERBAHÇE 'NİN eski kaptanı, Milli Takım'ın unutulmaz antrenörü Mehmet Baturalp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti...Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği ( TÜBAD ) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp, son olarak kalp ritminin bozulmasında dolayı tedavi görüyordu...

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