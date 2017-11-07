En son genelevden toplanan sporcu, karizmayı çizdirdi

BİR dönem NBA'in en önemli yıldızlarından biri olan Lamar Ohom, yine bir skandala imza attı. Barda eğlenen eski basketbolcu, bir süre sonra yere düştü. Güvenliklerin yardımına koşmasının ardından kaldırılan ve bir koltuğa oturtulan Odom, boş bakışlarla etrafı izlemeye devam etti.
DAHA ÖNCE GENELEVDE BULUNMUŞTU
38 yaşındaki eski yıldız, 2015'te de bir genelevde baygın hâlde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre yoğun bakımda kalan Odom'ın bulunduğu genelevde dört gün boyunca kaldığı ve başucunda uyuşturucu maddeler olduğu iddia edilmişti.
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