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Başkan Şahin'den Litvan iş adamlarına çağrı! 'Alanya'ya yatırım yapan kazanır'

ALANYA 18.09.2019, 13:18
Başkan Şahin'den Litvan iş adamlarına çağrı! 'Alanya'ya yatırım yapan kazanır'