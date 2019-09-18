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Başkan Şahin'den Litvan iş adamlarına çağrı! 'Alanya'ya yatırım yapan kazanır'
ALANYA
18.09.2019, 13:18
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#Alanya
#alanya son dakika
#Antalya
#Saldırı
#Oğlak
#türkiye
#Taciz
#İntihar
#İstanbul
#ankara
#kocaeli
#Bursa
#Antalya Büyükşehir Belediyesi
#Adana
#recep tayyip erdoğan
#Kütahya
#Fenerbahçe
#sağlık
#Alanya Belediyesi
#AÇIKLAMA
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