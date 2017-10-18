Balık hafızalı mıyız?

ARA sıra bizim gazetenin arşivine girip "Geçen sene neleri yazıp çizmişiz, şehir ahalisi olarak neleri konuşup tartışmışız" diye bakar, toplum olarak balık hafızalı olup olmadığımızı bir kez daha sorgularım.
Tıpkı dün yaptığım gibi...
Misal, 18 Ekim 2016'da, yani bundan tam bir yıl önce, "Kış zor geçecek" manşeti atmışız.
Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, esnafın çok zor durumda olduğunu belirtmiş, "Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzelmesiyle umutlandık. 2017'nin en kötü ayı bile 2016'nın en iyi ayından daha güzel geçecek diye ümit ediyoruz. Zaten böyle bir kriz tekrar yaşanırsa kimse ayakta kalamaz" demiş.
Var mı bu sene değişen bir şey, yok!
Esnafın borç batağında olduğunu, evini ipotek edip kredi alanların bile olduğunu belirten Demir'e destek veren Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, "Esnaf, aldığı krediyi geri ödeyemez durumda" tespitinde bulunmuş.
Var mı bu sene değişen bir şey, yok!
Esnafın kredi taleplerine yetişemediklerini, her esnafa yardımcı olmak istediklerini ancak talep edilen miktarda finansmana ulaşmalarının imkansız olduğunu söyleyen Yenialp, "Tüm işaretler 2017 yılının iyi geçeceği yönünde. Bu yüzden esnafımız bu kış tedbirli olsun, yatırım yapmasın, borçlanmasın" mesajı vermiş.
Açıp sorun Velittin Başkan'a, "Var mı bu sene değişen bir şey" deyin, kalıbımı basarım "Yok" diyecektir.
Geçen sene tam da bugün hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Alanya'da turistler plajları doldurmaya devam etmişler, Alanya'da açık otellerin dolu olduğu bilgisi alınmış, plajlardaki yoğunluğun önümüzdeki sezon için herkese umut verdiğine vurgu yapılmış.
Var mı bu sene değişen bir şey, yok!
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu trafik kazası geçirip hastanelik olmuş, efsane Cüce Gazozu'nun ilk üreticisi Hasan Cüce, aynı isimle piyasaya yeniden sürülen gazozdan rahatsız olduğunu söyleyip "Formülü bende, eğer isteselerdi verirdim" demiş, bir dönem Alanya Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın da antrenörlüğünü yapan ve Alanya'da iz bırakan Mehmet Can Öztürk, yaşam mücadelesini kaybederek 43 yaşında hayata gözlerini tam da geçen sene bugün yummuş.
19 Ekim'de ise Yeni Alanya olarak "İnşaatçı frene bastı" manşetiyle huzurunuza çıkmışız.
2015'in tamamında 774 inşaat ruhsatı veren Alanya Belediyesi'nin 2016'nın 10,5 aylık diliminde 438 inşaat ruhsatı verdiği bilgisine ek olarak açıklaması alınan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Düşüşün nedeni ekonominin daralması" demiş.
Açıp sorun Adem Başkan'a, "Var mı bu sene değişen bir şey" deyin, kalıbımı basarım "Yok" diye yanıt verecektir.
20 Ekim'de ise karşınıza "Kim tutar Alanya'yı" manşetiyle çıkmışız.
Haberimizde, "TAV ve Anex Tour, seneye Rusya ve Ukrayna'dan GZP'ye direkt uçuş için anlaştı. Bu milat turizmciyi sevince boğdu" ifadelerine yer vermişiz.
Anex Tur Genel Müdürü Vural Karasu, 2017 uçuş rotasına Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nı da alarak Rusya ve Ukrayna'dan direkt uçuş yapacakları müjdesini verirken, bu gelişmenin her zaman olduğu gibi Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çabalarıyla gerçekleştiği, Çavuşoğlu'nun özellikle Rusya ve Ukrayna'dan Antalya'ya turist getiren tur operatörlerine her fırsatta "GZP'yi göz ardı etmeyin, Alanya'da 200 bin yatak var" dediği bilgilerine yer vermişiz.
Bu arada, önümüzdeki aylarda AKP İlçe Başkanlığı görevini bırakmaya hazırlanan Mustafa Berberoğlu'ndan alınan açıklamada, Berberoğlu'nun, "Menderes Türel Alanya'ya adeta kanat taktı. Hizmetin ustası Menderes Türel Alanya'yı uçuruyor" sözlerini birinci sayfaya çekmişiz.
Şu günlerde günlük güneşlik olan Alanya'yı geçen sene bu zamanlar dolu vurmuş. Özellikle batı Alanya'da etkili olan dolu yağışı otomobil sahiplerini ve sigorta şirketlerini vururken, çok sayıda araç sahibi, ceviz büyüklüğündeki doludan hasar gören araçları için sigorta şirketlerine akın etmiş.
Berberoğlu'nun "Alanya'ya kanat taktı, uçuruyor" dediği Menderes Türel 21 Ekim 2016'da Alanya'ya gelmiş, önce Uğrak Mahallesi'ndeki Kadınlar Plajı'nın temelini atmış, ardından Mahmutlar Gilikli Mezarlığı yanında yer alan, Mahmutlar, Cikcilli ve Kargıcak Mahallesi'ne içme suyu verecek dev tesisi açmış.
Ve 22 Ekim 2016...
MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, büyük bir olgunluk gösterip, kendisine "Daha çok toysun" diyen CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt'ün daveti üzerine CHP'nin aşure etkinliğine katılmış, Takavüt'le sohbet edip buzları eritmiş.
Arşivden izler şimdilik bu kadar.
Şimdi açık konuşalım.
Yukarıda yazılan haberlerin hangisini anımsıyorsunuz?
Hiçbirini değil mi?
Şimdi aynaya bakıp kendimize şu soruyu soralım.
"Balık hafızalı mıyız, değil miyiz?"