Bahçeli'nin Alanya sevgisi

TÜRKMENBEYİ, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli 7 ayın ardından bugün yeniden Alanya'da olacak.
Bahçeli son olarak 24 Mayıs 2017'de Alanya'ya gelmiş, Alanya Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine katılmıştı.
O gün, 304 milyon TL yatırım bedeliyle 216 eser ve projenin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Bahçeli, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e de övgüler yağdırarak, "MHP, görev verilen il ve ilçelerde görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. Ulaşımdan tutun, kültürel gelişmelere, sağlık hizmetlerinden alın, sportif taleplere, eğitimin desteklenmesinden ticaretin geliştirilmesine, bizden hizmet beklenen her ne varsa, hızlı, yerinde ve geleceği de düşünerek en mükemmel şekilde planlanan yatırımlarla hayata geçirilmesi elbette sorumluluk alanımızdadır” demişti.
Alanya'nın Türk turizminin gözbebeği olduğunu, Başkan Yücel'in de Alanya’ya gözü gibi baktığını söyleyen Bahçeli, "Böyle bir belediye başkanımızın olmasından ve Alanya’nın Selçuklu ruhuna yakışır bir şekilde muhafaza edilerek gelişmesinden de mutluluk duyuyorum" diyerek, aslında, onca yoğun programına rağmen bugün neden yeniden Alanya'ya geliyor oluşunun da ipuçlarını vermişti.
Bahçeli, Alanya'yı, Alanyalıyı seviyor.
Mayıs'taki Alanya programında, vatandaşların ellerinde taşıdıkları ve Alanya’nın il olmasını isteyen dövizlere ilişkin de konuşan Bahçeli, “Böyle bir mütevazi, olgun, anlayışlı bir talebin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni uygulamaya geçtiğimiz bir günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna cevap verip, Alanya’yı il yapmasını sizler gibi bizler de istiyoruz” demişti.
Alanya er ya da geç bir gün il olacak.
Belki yarın, belki yarından da yakın.
Temmuz 2009'da Alanya'yı ziyaret eden dönemin Başbakanı, günümüzün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Alanyaspor'u Süper Lig'e çıkarın, Alanya'yı il yapalım" sözleri halen hafızalardayken...
Alanyalılar "han" istese oraya anında "hamam" diken Alanya sevdalısı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu gibi bir cevherimiz varken...
Meclis'te grubu bulunan MHP'nin Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli gibi sık sık Alanya'nın il olması gerektiğini söyleyen böyle bir Alanya sevdalısı Türkmenbeyi'miz arkamızdayken...
Alanya, eminim, "il yapılacak ilçeler" konusu gündeme geldiğinde ilk sıradaki yerini alacak, kanun teklifi Meclis'te oylanırken en önemli ve güçlü destekçilerimizden biri de Türkmenbeyi, MHP lideri Bahçeli ve kadrosu olacaktır.
Sadece merkeze değil, kırsala da önemli yatırımlar yapan, sosyal belediyeciliğin kitabını yazan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de "İl" olan Alanya'nın ilk "İl Belediye Başkanı" olarak tarihe geçecektir.