BAŞKANSIZ, hocasız ve önemli eksiklerle zor günler geçiren Antalyaspor, kendi evinde Aytemiz Alanyaspor’u yenerek kötü gidişe dur dedi. Alanyaspor ise ideal kadrosu ile sahaya çıkmasına rağmen sahadan mağlup ayrılarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.
Müsabakaya Alanyaspor iyi başladı ama atak oyununu her zaman ki gibi maçın geneline yayamadı. Vagner Love'ın kişisel becerisi ile attığı golün hemen arkasından Alanyaspor'un kaçırdığı çok net pozisyon maçın kırılma anı oldu. İşte bu pozisyondan sonra oyun tamamen değişti ve ipleri Antalyaspor'un eline verdik. Maçın genel özeti bir taraf sadece kazanmaya odaklı oynarken, diğeri sıradan bir maç havasında oynadı.
Antalyaspor'un ayakta kalmasını sağlayan ilk golü tekrar tekrar izlemekte fayda var. Biz aylardır bunları diyoruz ama temcit pilavı gibi hep aynı sözler ve aynı bahaneleri duyduk. Bahanelerin ardına sığınarak bugünlere geldik ama artık bahane de kalmadı. Şimdi ne denilecek merakla bekliyoruz. Ligde iyi ki ara verildi. Şimdi yine yeni yeniden çalışma zamanı olacaktır.
Bazılarınızın hoca dediğini duyar gibiyim. O konuda söylenecek her şeyi söyledik. Biz sezonun ilk maçından itibaren ne dediysek yine aynı noktada söyleyeceklerimizi söyledik. Kazandığımız dönemlerde eyyamcılar alkış yaparken biz bu sayfalarda yüksek sesle hatalarımızı yazdık. Ama değişen bir şey olmadı.
Eğer ilk yarının kader maçında kalecimiz farkı önlüyorsa söylenecek söz kalmamıştır. Sahadayız ama ruhumuz ölmüş artık!
Bahanemiz de kalmadı
BAŞKANSIZ, hocasız ve önemli eksiklerle zor günler geçiren Antalyaspor, kendi evinde Aytemiz Alanyaspor’u yenerek kötü gidişe dur dedi. Alanyaspor ise ideal kadrosu ile sahaya çıkmasına rağmen sahadan mağlup ayrılarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.
Hoca gönderilip yerine dünyanın en iyi hocasıda gelse bu kadroyla ancak bukadar olur.Geçen yıl 19. haftada bukadar puanımız vardı
Emre aklı transferde LOVE aklı tatilde Fernandes varla yok arası Yusuf amatör forvet Efecan yaptıklarından yapamadığı daha fazla.Acaba bu durumda hoca ne yapsın.