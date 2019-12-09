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Ayşenur'un ailesi perişan! Tahliye kararının ardından korkudan perdelerini açamıyorlar

ALANYA 09.12.2019, 11:50
Ayşenur'un ailesi perişan! Tahliye kararının ardından korkudan perdelerini açamıyorlar