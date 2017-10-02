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'Avsallar yatırımlardan pay alamadı'

Avsallar Mahallesi'nde yaşayanlar Muhtar İbrahim Görgülü tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na verilen hastane talebiyle ilgili imzalarının akıbetini soruyor

'Avsallar yatırımlardan pay alamadı'

Avsallar Mahallesi'nde yaşayanlar Muhtar İbrahim Görgülü tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na verilen hastane talebiyle ilgili imzalarının akıbetini soruyor

02 Ekim 2017 Pazartesi 22:16
'Avsallar yatırımlardan pay alamadı'
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AVSALLAR halkı, mahalle sakinlerinden Aza Yakup Hatiboğlu ve Mehmet Remzi Çetin tarafından toplanan, referandum öncesi Avsallar'da düzenlenen mitingde Avsallar Muhtarı İbrahim Görgülü tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na verilen hastane yapımı talebiyle ilgili imza kampanyasında toplanan imzalarının akıbetini merak ettiklerini söyledi. Vatandaşlar, Bakan Çavuşoğlu'nun, devlet hastanesinin Avsallar'a yapılmasına katkı vermesi halinde, Avsallar tarihine adını altın harflerle yazdıracağını bir kez daha vurguladı.
'YATIRIMLARINDAN PAYINI ALAMADI'
Avsallar'ın bugüne kadar devlet yatırımlarından payını alamadığının altını çizerek vurgulayan vatandaşlar, 500 yataklı hastanenin yapılabilmesi için aranılan kriterlere eski Karasu çöplüğünün sahip olduğunu söyledi. Karasu çöplüğünde harita mühendisine yaptırdıkları ölçümde ağaçsız bölgenin yaklaşık 95 bin metrekare olduğunun belirlendiğini belirten vatandaşlar, Batı Alanya'da Karasu çöplüğü gibi havadar ve bu yüzölçümüne sahip yer olmadığını iddia etti. Vatandaşlar, Karasu eski çöplüğüne yapılacak hastanenin Manavgat'ın batısına da hizmet verebileceğini ifade ettiler.  
'ÇAVUŞOĞLU'NUN ADI VERİLSİN'
Vatandaşlar, şöyle konuştular: "SKG'dan gelen heyetin, Batı Alanya'da hastane yapılacak yerlerle ilgili yaptıkları incelemelerde en uygun yerin eski Karasu çöplüğünün olduğu yönünde rapor hazırladıklarını öğrendik. Karasu çöplüğüne yapılacak hastane Okurcalar, Alara, Çakallar, Saburlar, Karaman, Gözübüyük, Orhan, Avsallar, Akdam, İncekum, Türkler'in merkezinde olup, en uzak mahalleye 8 kilometre mesafede. Bakan Çavuşoğlu'nun, hastanenin Avsallar'a yapılması için katkı vermesini istiyoruz. Avsallar'a yapılacak hastaneye Çavuşoğlu'nun adının verilemesi için de halk olarak üzerimize düşeni yapacağız." 

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Anahtar Kelimeler:
Avsallar MahallesiDışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğlu
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