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Avsallar'da halk çalışmaların devamını istiyor

Avsallar Mahallesi halkı, Alanya Belediyesi tarafından D-400 Karayolu Rubi Otel ile Özkaymak Otel arasındaki peyzaj düzenlemesinin Arabella World Otel ile İncekum Orman Kampı'na kadar devam ettirilmesini istedi

Avsallar'da halk çalışmaların devamını istiyor

Avsallar Mahallesi halkı, Alanya Belediyesi tarafından D-400 Karayolu Rubi Otel ile Özkaymak Otel arasındaki peyzaj düzenlemesinin Arabella World Otel ile İncekum Orman Kampı'na kadar devam ettirilmesini istedi

02 Ekim 2017 Pazartesi 22:10
Avsallar'da halk çalışmaların devamını istiyor
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RUBİ Otel ile Özkaymak Otel arasında yapılan peyzaj çalışması için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Er ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarına teşekkür eden Avsallarlı vatandaşlar, peyzaj çalışmalarının Rubi Otel ile Arabella World Otel ve Özkaymak Otel ile İncekum Orman Kampı arasındaki bölgenin de dahil edilmesinin mahalleye ayrı bir güzellik ve görsellik katacağını söyledi.
'AVSALLAR'A DEĞER KATACAK'
D-400 Karayolu'nda yapılan peyzaj düzenlemesinin mahallelerine gelen yerli ve yabancı konuklar tarafından çok beğenildiğini belirten vatandaşlar, D-400 Karayolu'nun Arabella World Otel ve İncekum Orman Kampı'na kadar olan kısmının da peyzaj çalışmasına dahil edilmesinin bölge halkını çok mutlu edeceğini ifade etti. Vatandaşlar, "D-400 Karayolu'nun kuzeyinde yapılan peyzaj çalışması mahallemize görsellik kattığı gibi yerli vatandaşların ve tatilini bölgede geçiren konukları yürüyüş yapma imkanına kavuşturdu. Rubi ve Arabella World Otel arasının da peyzaj çalışmasına dahil edilmesi Avsallar'a ayrı bir değer katacak" dediler.
ŞİMDİDEN YÜCEL'E TEŞEKKÜR ETTİLER
Vatandaşlar, şöyle konuştular: "Peyzaj çalışmalarına Özkaymak Otel ile İncekum Orman Kampı'nın kuzeyi de dahil edilebilirse çok daha iyi olur. Bu bölgenin de peyzaj çalışmalarına dahil edilmesi yürüyüş yolu mesafesini artıracağı için daha çok ilgi görecektir. Avsallar halkı olarak, mahallemizin turizmine olumlu yönde katkı yapacak bu çalışmalar için şimdiden Başkan Yücel ve Er'e teşekkür ederiz. İnşallah çok kısa zamanda çalışmalara başlanır. Mahallemizin geleceği için katkı veren ve bunun için çalışan herkese içtenlikle teşekkür ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
AvsallarlıÖzkaymak Otel
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