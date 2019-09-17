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ASMEK’e yoğun talep: 13 bin kursiyer eğitim görecek
HABER
17.09.2019, 12:12
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#alanya son dakika
#Alanya
#Antalya
#İstanbul
#Kestel
#trafik kazası
#Saadet Partisi
#İtalya
#Darbe girişimi
#alanya asayiş
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#Bolu
#Kriz
#Alanya Haber
#Diyarbakır
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#ankara
#Bandırma
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