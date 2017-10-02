Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103903
ALTIN
146.263
DOLAR
3.5696
STERLİN
4.7388
EURO
4.1931
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay yolu
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay...
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem olacak aparat
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem...
Apple, 2018’de 'ucuz' bir iPhone modeli üretecek!
Apple, 2018’de 'ucuz' bir iPhone...
banner468

Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay yolu

Bazen karşıdan bir şeyler beklemek gerçekten zorlayıcı ve sıkıcı bir hal alabilir. Bu yüzden belki de ilk hamleyi yapmak gerçekten iyi bir fikirdir. Peki bunu nasıl yapacağız? Kadın veya erkek fark etmeksizin ilk hamleyi yapan insanlardan hoşlanırlar. İşte flörtleşmenin 7 kolay yolu

Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay yolu

Bazen karşıdan bir şeyler beklemek gerçekten zorlayıcı ve sıkıcı bir hal alabilir. Bu yüzden belki de ilk hamleyi yapmak gerçekten iyi bir fikirdir. Peki bunu nasıl yapacağız? Kadın veya erkek fark etmeksizin ilk hamleyi yapan insanlardan hoşlanırlar. İşte flörtleşmenin 7 kolay yolu

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:34
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay yolu
banner404

Ondan yardım isteyin ve yeteneklerine iltifat edin

Ne konuda yardım istediğinizin hiç ama hiç önemi yok. Flörtleşmek istediğiniz kişiden yardım istemek, flört bağının oluşmasını sağlar. Eğer karşıdaki insan da sizinle flörtleşmek istiyorsa, bu onu çok ama çok mutlu edecektir. Hele ki yardım istediğiniz şeyi kolaylıkla ve güzellikle yerine getirdiyse, sizden iyisi yok!
Rahatsız etmeden onu gözlerinizle kontrol edin ve göz kontağı kurun

İnsanlar ve özellikle erkekler, birisi tarafından kontrol edilip edilmediğini tam anlamıyla fark ederler. Gözlerinizle o kişiyi kontrol etmek 'Seninle ilgileniyorum' demenin bir başka yoludur. Bu teknik flörtleşme eylemi başlayıncaya kadar devam ettirilebilir. Karşıdaki kişi kesinlikle rahatsız edilmemelidir. Eğer sizinle o da direkt olarak göz kontağı kurduğunda, şöyle hafif utansanız yanaklarınız da al al olsa hiç fena olmaz.
‘Beni seni arkadaş olarak görüyorum’ fikrini tamamıyla tersine çevirin

Çoğu erkek yakınında bulunan arkadaşlarının ondan hiçbir zaman hoşlanmayacağını düşünüyor. Fakat belki de bu durum, ilk adımı atamamasından kaynaklıdır. Ve senin flört isteğinin farkında bile değildir.
Numarası öğrenmek için rastgele bir mazeret ile yanına gidin

Biraz sevimsiz bir yöntem olabilir evet; fakat bu yöntem her zaman işler. Çünkü birçok insan yüz yüze konuşmada çuvallar ve duygularını tam anlamıyla ifade edemez. Bu yüzden numarasını öğrenerek, onunla sohbet edebilirsiniz.

İltifat etmeyi unutmayın

Birçok insan iltifat duymayı çok sever. Fakat burada asıl dikkat etmeniz gereken nokta bu iltifatların yersiz olmamasıdır. Yani bu yapacağınız eyleme 'iltifat' demeyelim de, gerçek ve güzel yanları tam anlamıyla karşıya yansıtmak diyelim. Bu eylemi tam anlamıyla yapmanız flörtün başlangıcını sağlayacaktır.
Görüşünü sorun

İltifat kadar görüş sormak da etkili bir yöntemdir. Çünkü görüş sormak hayattan sunulan bir kesittir. Bu görüş kıyafetiniz hakkında veya vizyondaki bir film hakkında olabilir. Erkekler görüş belirtmeyi her zaman severler. Ve bu hareket onların kalplerini eritir!
Hadi git ve yap!

Birçok kadın onlar için yalvaran erkekler olmadan da umutludurlar ve mutludurlar. İstediklerini gider ve alırlar!  Hadi şimdi sıra sende!


 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
IlişkilerFlörtleşmekHayatAşkYeni Biriyle Flörtleşmenin 7 Kolay Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güce mi teslim oluyorsunuz, aşka mı?
Güce mi teslim oluyorsunuz, aşka mı?
Evet demeden önce...
Evet demeden önce...
Eski sevgiliyi stalk'larken çığır açacak 4 yöntem
Eski sevgiliyi stalk'larken çığır açacak 4 yöntem

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim