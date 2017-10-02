Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay yolu

Ondan yardım isteyin ve yeteneklerine iltifat edin

Ne konuda yardım istediğinizin hiç ama hiç önemi yok. Flörtleşmek istediğiniz kişiden yardım istemek, flört bağının oluşmasını sağlar. Eğer karşıdaki insan da sizinle flörtleşmek istiyorsa, bu onu çok ama çok mutlu edecektir. Hele ki yardım istediğiniz şeyi kolaylıkla ve güzellikle yerine getirdiyse, sizden iyisi yok!

Rahatsız etmeden onu gözlerinizle kontrol edin ve göz kontağı kurun

İnsanlar ve özellikle erkekler, birisi tarafından kontrol edilip edilmediğini tam anlamıyla fark ederler. Gözlerinizle o kişiyi kontrol etmek 'Seninle ilgileniyorum' demenin bir başka yoludur. Bu teknik flörtleşme eylemi başlayıncaya kadar devam ettirilebilir. Karşıdaki kişi kesinlikle rahatsız edilmemelidir. Eğer sizinle o da direkt olarak göz kontağı kurduğunda, şöyle hafif utansanız yanaklarınız da al al olsa hiç fena olmaz.

‘Beni seni arkadaş olarak görüyorum’ fikrini tamamıyla tersine çevirin

Çoğu erkek yakınında bulunan arkadaşlarının ondan hiçbir zaman hoşlanmayacağını düşünüyor. Fakat belki de bu durum, ilk adımı atamamasından kaynaklıdır. Ve senin flört isteğinin farkında bile değildir.

Numarası öğrenmek için rastgele bir mazeret ile yanına gidin

Biraz sevimsiz bir yöntem olabilir evet; fakat bu yöntem her zaman işler. Çünkü birçok insan yüz yüze konuşmada çuvallar ve duygularını tam anlamıyla ifade edemez. Bu yüzden numarasını öğrenerek, onunla sohbet edebilirsiniz.

İltifat etmeyi unutmayın

Birçok insan iltifat duymayı çok sever. Fakat burada asıl dikkat etmeniz gereken nokta bu iltifatların yersiz olmamasıdır. Yani bu yapacağınız eyleme 'iltifat' demeyelim de, gerçek ve güzel yanları tam anlamıyla karşıya yansıtmak diyelim. Bu eylemi tam anlamıyla yapmanız flörtün başlangıcını sağlayacaktır.

Görüşünü sorun

İltifat kadar görüş sormak da etkili bir yöntemdir. Çünkü görüş sormak hayattan sunulan bir kesittir. Bu görüş kıyafetiniz hakkında veya vizyondaki bir film hakkında olabilir. Erkekler görüş belirtmeyi her zaman severler. Ve bu hareket onların kalplerini eritir!

Hadi git ve yap!

Birçok kadın onlar için yalvaran erkekler olmadan da umutludurlar ve mutludurlar. İstediklerini gider ve alırlar! Hadi şimdi sıra sende!



