Mutsuz olduğunuzu gösteren 4 işaret

MUTLU olduğunuzu gösteren yegâne işaret kahkahalarınız olsa da bazen mutsuz olduğunuzu kavramak için daha derin bir çalışma yapmak gerekir...

1- ÇOK FAZLA TV İZLEMEK

Bazen stresli bir günün sonunda gece boyunca TV izlemek kaçınılmazdır. TV dizileri ve yarışmaların arasında beyniniz gevşeyip, çalışmaya ara verir. Ancak bu sizin günlük rutininiz ise elinizdeki kumandayı bir süreliğine kenara bıraksanız hiç fena olmayacak. Ne yazık ki yapılan araştırmalara göre TV izleme süreniz ne kadar fazlaysa, mutluluk düzeyiniz de o kadar düşük anlamına geliyor. Vaktinizi arkadaşlarınızla geçirin, çeşitli yardım organizasyonlarında gönüllü olmaya çalışın.

2- SORUNLU İLİŞKİLER

Artarak devam eden can sıkıntısı tükenmekte olan bir ilişkinin de işaretidir. Mutsuz insanlar gelecekte karşılarına çıkan problemleri çözmekte ve onlarla yüzleşmekte sorun yaşarlar. Yeni insanlarla tanışmazlar ve arkadaş çevrelerini genişletemezler. Ve insan ilişkilerinde sorun yaşadıklarında hoşnutsuzluk yakalarını bırakmayan bir alışkanlık haline gelir. Aslında sorunlu ilişkiler mutsuzluğun sebebi olabileceği gibi sonucu da olabilir.

3- UYKUSUZ GECELER

Araştırmalar uykusuzluk ile mutluluk düzeyinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Uyku sorunu çeken insanlar, stres hormonu olarak da bilinen cortisol’ün etkilerine daha açıktır. İşte bu yüzden egzersiz yapmak ve uyku öncesi rahatlamak yeterli uyku almanıza yardımcı olabilir.

4- STRES DÜZEYİ