Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Mutsuz olduğunuzu gösteren 4 işaret

Mutlu olduğunuzu gösteren yegâne işaret kahkahalarınız olsa da bazen mutsuz olduğunuzu kavramak için daha derin bir çalışma yapmak gerekir...

Mutsuz olduğunuzu gösteren 4 işaret

Mutlu olduğunuzu gösteren yegâne işaret kahkahalarınız olsa da bazen mutsuz olduğunuzu kavramak için daha derin bir çalışma yapmak gerekir...

17 Mart 2015 Salı 18:36
Mutsuz olduğunuzu gösteren 4 işaret
banner404
MUTLU olduğunuzu gösteren yegâne işaret kahkahalarınız olsa da bazen mutsuz olduğunuzu kavramak için daha derin bir çalışma yapmak gerekir...
1- ÇOK FAZLA TV İZLEMEK
Bazen stresli bir günün sonunda gece boyunca TV izlemek kaçınılmazdır. TV dizileri ve yarışmaların arasında beyniniz gevşeyip, çalışmaya ara verir. Ancak bu sizin günlük rutininiz ise elinizdeki kumandayı bir süreliğine kenara bıraksanız hiç fena olmayacak. Ne yazık ki yapılan araştırmalara göre TV izleme süreniz ne kadar fazlaysa, mutluluk düzeyiniz de o kadar düşük anlamına geliyor. Vaktinizi arkadaşlarınızla geçirin, çeşitli yardım organizasyonlarında gönüllü olmaya çalışın.
2- SORUNLU İLİŞKİLER
Artarak devam eden can sıkıntısı tükenmekte olan bir ilişkinin de işaretidir. Mutsuz insanlar gelecekte karşılarına çıkan problemleri çözmekte ve onlarla yüzleşmekte sorun yaşarlar. Yeni insanlarla tanışmazlar ve arkadaş çevrelerini genişletemezler. Ve insan ilişkilerinde sorun yaşadıklarında hoşnutsuzluk yakalarını bırakmayan bir alışkanlık haline gelir. Aslında sorunlu ilişkiler mutsuzluğun sebebi olabileceği gibi sonucu da olabilir.
3- UYKUSUZ GECELER
Araştırmalar uykusuzluk ile mutluluk düzeyinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Uyku sorunu çeken insanlar, stres hormonu olarak da bilinen cortisol’ün etkilerine daha açıktır. İşte bu yüzden egzersiz yapmak ve uyku öncesi rahatlamak yeterli uyku almanıza yardımcı olabilir.
4- STRES DÜZEYİ
Bilimsel araştırmalar, çevrenin insanların mutluluk düzeyinde büyük rol oynadığını gösteriyor. Güvende hissetmek ve rahatlık, tatmin ve memnuniyet hislerinin ortaya çıkmasında önemlidir. Aşırı stresli bir ortam endişe ve güvensizliğe neden olur. Elbette stresi hayatımızdan tamamen çıkaramayız ama olumlu düşünmek duygusal stres düzeyinin azaltılmasında önemli bir faktördür. Ayrıca çeşitli bedensel ve ruhsal rahatlama yöntemleri de bu konuda yardımcı olacaktır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 17.03.2015 17:37
Anahtar Kelimeler:
mutsuz olduğunuzu gösteren işaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşk mı? Takıntı mı? 10 soruda test edin!
Aşk mı? Takıntı mı? 10 soruda test edin!
Bekarlığın değeri bilinmeyen 22 avantajı
Bekarlığın değeri bilinmeyen 22 avantajı
Kadınlar anlatıyor: Aşk mı, tutku mu?
Kadınlar anlatıyor: Aşk mı, tutku mu?

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim