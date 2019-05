Bilim insanlarına göre, tartışan çiftler birbirlerine daha çok bağlı oluyor

SÜREKLİ çatışmadan kaçınma kesinlikle uzun süreli bir ilişki kurmanın en iyi yolu değildir. Aksine, tartışırken fikrinizi açıkça söyleyebiliyorsanız, bu sevginizi başka bir seviyeye taşımaya hazır olduğunuz anlamına gelir. Olgun insanlar kişisel saldırılara başvurmaz ya da bağırmazlar. Bunun yerine, daima bir uzlaşmaya varmaya ve sağlıklı bir argümanla ilişkilerini geliştirmeye çalışırlar.

TARTIŞMAK UMURSADIĞINIZ ANLAMINA GELİR

Elbette, eşinizin sizi deli eden bazı alışkanlıklarına göz yummak çok daha kolay olurdu. Ancak gelecekte daha iyi sonuç almak için dövüşmenin tüm acısına ve rahatsızlığına dayanmaya hazır olduğunuz gerçeği, gerçek sevginizin bir işareti olabilir. Başka bir deyişle, tartışmak, daha fazla kararlı olduğunuz anlamına gelir. Sadece hatırlayın - ebeveynlerinizle veya kardeşlerinizle ne sıklıkla kavga ediyorsunuz? Aynı şey, eşiniz için de geçerli: Çok fazla tartışır ve her zaman üstesinden gelirseniz, bu sevdiğinizle daha büyük bir resim gördüğünüz anlamına gelir.

TARTIŞMAK İLETİŞİMİNİZİ KOLAYLAŞTIRIR

İlişkinize güven vermek için sessiz kalmamalısınız. Aksine, eşinize açık bir zihinle yaklaşmanız, eylemleriniz için sorumluluk almanız ve birbirinizi dikkatle dinlemeniz gerekir. Tartışma, en önemli iletişim biçimlerinden ve en dürüst olanlardan biri olduğu için, samimiyet, güven ve bağlantı duygularını hızlandırmaya, eşinizin sizinle daha verimli bir şekilde nasıl iletişim kurmaları gerektiğini öğretmeye yardımcı olur.

TARTIŞMAK SAĞLIKLI BİR İLİŞKİNİN İŞARETİDİR

Psikologlar, sağlıklı ve mutlu bir ilişki için 7 anahtar nokta olduğuna inanıyorlar ve tartışmak da onlardan biri. Aslında, eğer bir çift asla tartışmazsa, bu, bir şeylerin iyi gitmediğine işaret edebilir. Tartışma, çiftlerin kendileri için önemli olan şeyleri ele alarak ve tartışarak değerlerini ve duygularını yeniden gözden geçirmelerine yardımcı olur.

TARTIŞMAK BAĞLANTINIZI GÜÇLENDİRİR

Eşinizle tartıştığınızda, kazanmanız veya kaybetmeniz önemli değil. En değerli şey, kendiniz hakkında birbiriniz hakkında ve hatta daha önemlisi çok şey öğrenmenizdir. Küçük çatışmalar her ikinize de gerçek yapınızı ortaya koymanıza yardımcı olur ve ortağınıza nasıl başa çıkacağınızı gösterir. Tüm zorlukların birlikte üstesinden gelmeyi başarırsanız, aranızdaki bağı nasıl güçlendireceğinizi öğreneceksiniz.

TARTIŞMAK KÜSKÜNLÜĞÜNÜZÜ HAFİFLETİR

Bir ilişkide olmak o kadar kolay değil. Eşinizi önemsiyorsanız, daima sınırlarınızı zorlamanız gerekir. Ve sizin için aynısını yapmazsa, küskünlük hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu sorunla başa çıkmanın en iyi yolu, olumsuz duygularınızın ortaya çıkmasını sağlamak ve eşinize kendi gereksinimlerinizle onun gereksinimlerinin eşit olduğunu göstermek.

TARTIŞMAK BİR ARADA OLMANIZI DAHA MUHTEMEL KILAR

Bazı çalışmalara göre, çiftlerin genellikle yaptığı en büyük hata kaçınmadır. Sık sık bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyoruz ama hiçbir şey söylemiyoruz. Ve bu zayıf iletişim, ayrılmanın en yaygın nedeni olur. Hassas konuları tartışmanın ilişkiniz için hiçbir yararı olmayacağına inanıyor olsanız da, bu doğru değil. Tartışmak, sorunlarınıza odaklanmanıza ve çok büyük olmadan önce çözmenize olanak tanır. Bu yüzden birlikte tartışan çiftler uzun süre birlikte kalıyorlar.

TARTIŞMAK TUTKUNUZU ORTAYA KOYAR

Bazı çiftler hormon seviyelerini yükseltmek için büyük tartışma içine girer. Bilinçaltında, bu insanlar kavga etmenin sadece tutkularının bir işareti olduğunu biliyor ve uyuşmazlıkları daha tutkulu bir makyaja dönüşecek. Eğer ilişkinizin güçlü ve gelişmesini istiyorsanız, duygularınızı içinizde tutmak yerine bırakmanız gerekir. Ancak, herhangi bir tartışmayı olumlu bir şekilde bitirmeyi unutmayın.

TARTIŞMAK SİZİ SIKINTIDAN KURTARIR

Birkaç yıldır birlikte olsanız bile, her zaman hemfikir olmadığınız bazı şeyler olacaktır. Ve bu hiç de fena değil. Yapıcı çatışmalar ilişkinizin kıvılcımını körükleyebilir ve onu daha heyecanlı hale getirebilir. Sadece her zaman her şeyde hemfikir olsaydınız, aşkınızın ne kadar sıkıcı olacağını hayal edin! Bu yüzden bir dahaki sefere panik yapmayın. Bunun yerine, ilişkiniz ve gelecekteki yaşamınız için yararlı olmasını sağlayın.

12 BONUS: EŞİNİZLE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE NASIL TARTIŞIRSINIZ

“İyi dövüş” ile “kötü dövüş” arasında bir fark olduğunu ve sadece iyi olanın ilişkiniz için faydalı olabileceğini hatırlamak her zaman önemlidir. Argümanınızı verimli bir tartışmaya dönüştürmek için izlemeniz gereken bazı tavsiyeler: Birbirinize saygı duyun. Siz ikiniz de kendi zayıf noktalarınız olan bir insansınız, bu yüzden bel altına vurmayın. Ve eşinize geri dönüşü olmayan bir şekilde zarar verebilecek şeyler üzerinde baskı yapmayın. Özür dile. Eğer hatalıysan kabul et ve üzgün olduğunu söyle. Bu küçük hareket seni daha zayıf hissettirmez. Aksine, partnerinize hala onları önemsemediğinizi gösterecektir. Konuya bağlı kalın. Asla önceki ilişkileriniz veya eşinizin önceden bırakmış olduğunuz hatalarını deneyimlemeyin. Konuşacak tek bir noktan var, o yüzden kesin olun. Üçüncü kişileri karıştırmayın. Arkadaşlarınızı veya akrabalarınızı tartışmanıza dahil etmek, eşinizin tecrit edilmiş ve saygısız hissetmesine neden olabilir; bu nedenle, herhangi birini ele almadan önce sorunu kendi başınıza çözmek için elinizden geleni yapın.

KAYNAK: MYNET