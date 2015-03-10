Ayrılık acısı çekenlere öneriler

BİR kadının ayrılıktan sonra yatağında ağlayarak dondurma yemesi, artık revaçta değil. Büyük bir kalp kırıklığından sonra hayatımızı düzene sokmak için daha iyi bir zaman olmayacak. Bu yüzden şimdi harekete geçme zamanı! Ayrılık acısını mümkün olan en iyi şekilde ve en kısa zamanda atlatmak için en etkili 10 yolu sizler için bir araya getirdik.

ESKİ SEVGİLİNİZİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINIZDAN SİLİN VEYA ENGELLEYİN

Onun paylaşımları sizin için yıpratıcı olabilir. Belki kendinizi Facebook duvarınızda onu hatırlatan paylaşımlarla başa çıkabilecek kadar olgun ve makul biri olarak görüyor olabilirsiniz. Ya da yaptığı paylaşımların sizi asla üzemeyeceğini de düşünebilirsiniz. Ama unutmayın ki zamanla onun hayatına giren başka insanlar olabilir ve bunu görmek ne olursa olsun sizi mutlu etmeyecek.

TEK BAŞINIZA KALMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCENİZ VARSA, EN DOĞRUSU ARKADAŞLARINIZI ÇAĞIRMANIZ

Bu dönemde yalnız ve üzgün olmayı tercih edebilirsiniz. Birisi ile kötü bir ayrılık yaşadığınızda, tüm nihilistik tavrınızı takınıp Calvin Harris şarkılarını dinlemez, sert bir şeyler ister ve o metalci, asi Korn ruhuna geri dönersiniz. Ertesi gün utanç duyacağınız bir yanlışı yapmak üzere bile olabilirsiniz. Bunların yerine sevdiğiniz bir arkadaşınızla dertleşmek, çok daha iyi bir seçenek. Hepimizin kalp kırıklıkları var. Onlar sizi, pijamalarınızın içinde, dağınık saçlarınızla ağlıyorsunuz diye yargılamazlar.

HEMEN ARKADAŞ KALMAYA KARAR VERMEYİN

Arkadaş kalmak da elbette bir seçenek, fakat hemen buna karar vermeyin. O bunu önerdiyse bile, biraz düşünmeye ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Bu bir dürtü, çünkü siz ayrılığı çok fazla umursayan taraf olarak görülmek istemiyorsunuz. Soğuk kanlı durmak istiyorsunuz. Ama gerçekte, bu yapmacık garip ayrılık süreci boyunca; onunla arkadaş kalabilecek ya da kalamayacak olmanızı söylemek zor. Genellikle, bir taraf arkadaş kalmak isterken diğeri daha fazlasını ister. Sağlıklı bir arkadaşlıktan önce bunun üzerinde çalışmalısınız, tabii eğer gerçekten bu sağlıklı arkadaşlık mümkünse. Onun ile arkadaş kalmayı istememeniz, mağlubiyeti kabul ettiğiniz anlamına gelmez.

SİZİ YOĞUN TUTACAK AKTİVİTELERE BAŞLAYIN

Belki bu yoga için iyi bir zaman olmayabilir. Fakat yeni bir şeylere başlamak için iyi bir zaman. Mesela Kick Boks, emin olun negatif enerjinizi dışarı atmak için size iyi gelecek.

DIŞARIDA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRİN

Bu bir klişe olabilir ama biraz temiz hava almak, gerçekten kafanızın içindeki gereksiz düşünceleri temizlemenize yardımcı olur. Bir süre için güneşi görmek sizce de iyi bir fikir değil mi? En azından her gün iki saatliğine unutulmuş rüyalar mağarasından çıkın ve dış dünya ile etkileşime geçin.

TELEFONUNUZU SİZDEN UZAK TUTACAK BİR ARKADAŞINIZ OLSUN

Ona mesaj atmak istiyorsanız, telefonunuzu sizden uzaklaştıracak ve mesaj atmanızı engelleyecek bir arkadaşınızın sürekli yanınızda olması iyi olabilir.

Hadi kabul edelim, hepimiz gecenin ikisinde eski sevgililerimize mesaj atmadık mı? Eğer o da cevap atarsa, hala bize karşı hisleri olabileceğini varsayarız. Eski sevgilinize mesaj atmak, iki adım ilerlemek sonra geriye adım atıp tavşan deliğine düşmektir. Eğer, o “nasıl gidiyor?” diye bir mesaj attıysa da sakin olun, bu ilkbahar gelini olacağınız anlamını gelmiyor.

GÖZYAŞLARINIZI TUTMAYIN

İhtiyaç duyduğunuzda ağlamamak için kendinizi tutmaya çalışmayın, bırakın gözyaşlarınız aksın. Ayrılık acısının ilk günlerindeki uzun ağlama nöbetlerinden sonra, kendinizi toparlamaya başladığınızı hissedebilirsiniz. Ama bazen içinizden bir şey kopar ve ağlama ihtiyacı hissedersiniz. Bu çok normal, sakın kendinizi tutmayın ve ihtiyaç duyduğunuzda ağlayın. Ağlama isteğiniz, zayıf veya güçsüz olduğunuzdan değil; hala hissedebilen ve yarası henüz kapanmayan bir kadın olduğunuzdan. Ara sıra gelen ağlama hissi, iyileşmeye başladığınızın da bir göstergesi. Bırakın içinizdeki duygular da gözyaşları ile beraber yavaş yavaş kurusun.

ORTAK ARKADAŞLARINIZLA BİR SÜRE GÖRÜŞMEYİN

Ortak bir arkadaşınızdan, bir doğum günü partisi daveti aldıysanız, gitmeyin. Evde oturun, yüzünüze maske uygulayın, film izleyin. İlk başta bu ona ne kaybettiğini, sizin iyi durumda olduğunuzu ve kazanan taraf olduğunuzu göstermek için güzel bir fırsatmış gibi gelebilir. Yüksek topuklarınızı giyip ona nispet yapan muhteşem kahkahalar atabilir ve kendinizi tatmin edebilirsiniz. Ama bir düşünün. Bu gerçekten sizin için iyi mi olur? Duygularınızı tamamen köreltip, özlem hissine ve verdiği acıya dayanabilir misiniz? Ona karşı nefret veya suçlama duygusu bile hissetmediğinizde bunun zamanı gelmiş olabilir, ama şu an değil.

BİRAZ YAVAŞLAYIN

Bu dönemde başka biri ile sevgili olursanız, biraz ağırdan alın. Daha yeni bir ilişkiden çıktınız, kalbiniz yaralı ve Jean-Claude Van Damme filmindeki tankerler gibi bir patlama yaşadı. Yavaştan alacak ve sıradan bir şeymiş gibi bunun tadını çıkaracaksanız, bu size gerçekten bir ilişkiye hazır olup olmadığınızı anlamanız için biraz zaman verecek. Ama dediğimiz gibi kalbiniz bir kez kırıldı, ilk başta biraz ağır adımlar atmakta fayda var.

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