Aşk acısı yaşıyorsanız bu hapı deneyin!

ABD'DE Virginia Commonwealth Üniversitesi'ndeki araştırmada, bu bulguların geçmişteki travmatik olaylarla ilgili hatıraların silinebileceğine dair ümit verici bir gelişme olduğu ifade edildi.

Bilim adamları, ilacın hastaların fobiler ve yeme bozukluklarını yenmelerine katkı yapacağını ümit ediyor.

Tablet şeklinde Gilenya markası altında satılan fingolimod, farelere verildiğinde bunların yakın bir zamanda yaşadıkları istenmeyen olayları hemen unutmalarına yardım etti. Kafeste ayaklarına hafif bir elektrik akımı verilen fareler, farelerde tipik bir korku tepkisi olarak tamamen hareketsiz kaldı.

İlaç verildiğinde ise bu tepkide büyük ölçüde azalma görüldü. Araştırmayı yapan bilim insanlarından Dr. Sarah Spiegel, 'Multiple sclerosis tedavisi için onaylanmış bir ilaç olan fingolimodin merkezi sinir sistemi üzerinde de henüz pek iyi bilinmeyen faydaları var' dedi.