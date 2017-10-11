Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104606
ALTIN
151.823
DOLAR
3.6581
STERLİN
4.8289
EURO
4.3301
İnternet alışverişinde yüzde 49’luk hayal kırıklığı
İnternet alışverişine dikkat!
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
İnsanlar neden öpüşür ortaya çıktı!
İnsanlar neden öpüşür?
banner468

Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret

Öncelikle belirtmekte fayda var ki bu liste size kesin yanıtlar vermeyecektir. İlişkinizde içinize kurt düşüyorsa, aslında bu hisse kulak vermeniz gerekebilir... İşte aldatıldığınızı gösteren 10 işaret...

Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret

Öncelikle belirtmekte fayda var ki bu liste size kesin yanıtlar vermeyecektir. İlişkinizde içinize kurt düşüyorsa, aslında bu hisse kulak vermeniz gerekebilir... İşte aldatıldığınızı gösteren 10 işaret...

11 Ekim 2017 Çarşamba 14:11
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
banner404

Telefonları konusunda aşırı hassas olurlar
İnsanların kişisel eşyaları söz konusu olduğunda hassas olmaları oldukça normal bir durumdur. Fakat bu durum partnerinizde daha önce olmadığı kadar güçlü bir öfke ya da panik duygusu yarattıysa anormal bir şeyler var demektir.
Sık sık geç saate kadar çalışırlar
Aldatan partnerlerin sık sık başvurduğu bir yöntemdir. Çünkü işin ucunda ‘'ekmek parası'' olursa bu duruma karşı çıkmanız çok daha zor olur.
Aşırı kıskanç olurlar
Ters psikolojiden midir bilinmez. Aldatan kişiler partnerlerine karşı oldukça kıskanç olurlar. Herkesi kendileri gibi biliyorlardır belki kim bilir?
Kendisine ilgi gösterdiğinizde rahatsız olurlar
Suçluluk duygusundan olsa gerek… Aldatan kişi partnerinin ilgisine mazhar olmaktan hoşlanmaz.
Ten uyumu yok olur
Aranızdaki tutkunun zamanla azalması normal bir durumdur. Fakat cinsel hayatınız birden tepetaklak olmuşsa ve partnerinizle eskisi kadar vakit geçiremiyorsanız oturup bir düşünmekte yarar var.
Gelecek hakkında plan yapmaktan kaçınırlar
Partneriniz sizi aldatıyorsa gelecek hakkında konuşmak istemez. Bu durumu test etmek için evin düzenini değiştirmek gibi orta vadeli planlarınızdan bahsedin. Ne de olsa bu evde yaşamak istiyorsa bir fikri olacaktır…
Ortada hiçbir sebep yokken sizi hediyelere boğarlar
Yine suçluluk duygusundan kaynaklanan bir davranış. Aldatan kişiler suçluluktan doğan utanmayı hafifletmek için partnerlerini hediyeye boğar.
Ruhsal durumları çok çabuk değişir
Eğer partneriniz size sabah farklı, akşam farklı davranıyorsa o arada neler oldu öğrenmeniz lazım…
Ciddi konuşmalardan kaçınırlar
Belki işin kendilerine geleceklerini anladıklarından bu yola başvururlar. Aldatan kişiler sohbet ciddileşince ya konuyu değiştirir ya da tamamen kaçar.
Sizi ailesiyle ve arkadaşlarıyla tanıştırmak istemezler
Sadakatsiz bir sevgili sizi kolay kolay yakın çevresine sokmaz. Eğer sevgilinizin sizi aldattığını düşünüyorsanız hayatındaki kalıcı (anne, baba gibi) insanlarla tanışmak isteyin. Eğer sürekli bir bahane ile geçiştiriliyorsanız oturup bir düşünmekte fayda var.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cinsel HayatAldatıldığınızı Gösteren 10 Işaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay yolu
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay yolu
Güce mi teslim oluyorsunuz, aşka mı?
Güce mi teslim oluyorsunuz, aşka mı?
Evet demeden önce...
Evet demeden önce...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim