Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret

Telefonları konusunda aşırı hassas olurlar
İnsanların kişisel eşyaları söz konusu olduğunda hassas olmaları oldukça normal bir durumdur. Fakat bu durum partnerinizde daha önce olmadığı kadar güçlü bir öfke ya da panik duygusu yarattıysa anormal bir şeyler var demektir.
Sık sık geç saate kadar çalışırlar
Aldatan partnerlerin sık sık başvurduğu bir yöntemdir. Çünkü işin ucunda ‘'ekmek parası'' olursa bu duruma karşı çıkmanız çok daha zor olur.
Aşırı kıskanç olurlar
Ters psikolojiden midir bilinmez. Aldatan kişiler partnerlerine karşı oldukça kıskanç olurlar. Herkesi kendileri gibi biliyorlardır belki kim bilir?
Kendisine ilgi gösterdiğinizde rahatsız olurlar
Suçluluk duygusundan olsa gerek… Aldatan kişi partnerinin ilgisine mazhar olmaktan hoşlanmaz.
Ten uyumu yok olur
Aranızdaki tutkunun zamanla azalması normal bir durumdur. Fakat cinsel hayatınız birden tepetaklak olmuşsa ve partnerinizle eskisi kadar vakit geçiremiyorsanız oturup bir düşünmekte yarar var.
Gelecek hakkında plan yapmaktan kaçınırlar
Partneriniz sizi aldatıyorsa gelecek hakkında konuşmak istemez. Bu durumu test etmek için evin düzenini değiştirmek gibi orta vadeli planlarınızdan bahsedin. Ne de olsa bu evde yaşamak istiyorsa bir fikri olacaktır…
Ortada hiçbir sebep yokken sizi hediyelere boğarlar
Yine suçluluk duygusundan kaynaklanan bir davranış. Aldatan kişiler suçluluktan doğan utanmayı hafifletmek için partnerlerini hediyeye boğar.
Ruhsal durumları çok çabuk değişir
Eğer partneriniz size sabah farklı, akşam farklı davranıyorsa o arada neler oldu öğrenmeniz lazım…
Ciddi konuşmalardan kaçınırlar
Belki işin kendilerine geleceklerini anladıklarından bu yola başvururlar. Aldatan kişiler sohbet ciddileşince ya konuyu değiştirir ya da tamamen kaçar.
Sizi ailesiyle ve arkadaşlarıyla tanıştırmak istemezler
Sadakatsiz bir sevgili sizi kolay kolay yakın çevresine sokmaz. Eğer sevgilinizin sizi aldattığını düşünüyorsanız hayatındaki kalıcı (anne, baba gibi) insanlarla tanışmak isteyin. Eğer sürekli bir bahane ile geçiştiriliyorsanız oturup bir düşünmekte fayda var.
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