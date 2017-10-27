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Ziraat odası başkanı, kardeşinin katilini öldürdü!

Seydişehir Ziraat Odası Başkanı, kardeşini öldürüp cezaevine giren ve yaklaşık 1 sene önce tahliye olan kişiyi silahla öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu

Ziraat odası başkanı, kardeşinin katilini öldürdü!

Seydişehir Ziraat Odası Başkanı, kardeşini öldürüp cezaevine giren ve yaklaşık 1 sene önce tahliye olan kişiyi silahla öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu

27 Ekim 2017 Cuma 12:07
Ziraat odası başkanı, kardeşinin katilini öldürdü!
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KONYA'DA Seydişehir Ziraat Odası Başkanı, 2005 yılında kardeşini öldürdükten sonra cezaevine giren ve yaklaşık 1 yıl önce hapisten çıkan şahsı vurarak öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.

KARDEŞİNİ ÖLDÜREN KİŞİYİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 01.00 sıralarında meydana geldi.  Seydişehir Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ü., 2005 yılında kardeşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve yaklaşık bir yıl önce cezaevinden tahliye olan  Mehmet Emin Kaya'yı Merkez Camisi önünde tabancayla vurdu. Ahmet Ü., olay sonrası cep telefonu ile yetkilileri arayarak haber verirken, jandarmaya giderek teslim oldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri  Mehmet Emin Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit ederken, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

JANDARMADAKİ SORGUSU SÜRÜYOR

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından  Mehmet Emin Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere  Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Ahmet Ü.'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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KonyaMehmet Emin KayaSeydişehir3. Sayfa
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