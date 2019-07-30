Zincirleme kazada çok sayıda yaralı var

KAZA saat, 16.15 sıralarında Balıkesir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 YP 56 85 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ilk önce 34 SG 2411 plakalı otomobile ardından da O7 GNH 9734 plakalı otomobile çarpıp yolun karşısına geçti. Otomobil Uğurmumcu istikametinden gelen 34 LLF 465 plakalı servis aracına çarpıp, durdu. Kazada araçlarda bulunan 1'i hamile kadın ikisi çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 19:31