Zeytinköy'de yakalanan 1 kadın 2 kişi tutuklandı

Mehmet AL

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Alanya'ya- Antalya'nın Zeytinköyden uyuşturucu madde gönderdikleri tespit edilen 2 kisi kadın 4 kişi yapılan operasyonla yakalandıktan sonra Alanya Adliyesine sevk edilen D.K ve kadınlardan Y.E.Ü Savcılıkca serbest bırakılırken tutuklanma istemiyle nöbetci mahkemeye sevkedilen kadınlardan S.U.Ü ve M.Ü 'Uyuşturucu Madde Ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.

ANTALYA ZEYTİNKÖYE ŞAFAK OPERASYONU

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Alanya'ya-Antalya'nın Zeytinköy Mahallesinden uyuşturucu madde sevkiyatını gerçekleştirdikleri iddia edilen ve akraba olan 2 si kadınlardan S.U.Ü, Y.E.Ü ve M.Ü, D.K., ikametgahlarına yapılan şafak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındılar.gözaltına alınan 2 kadın 4 kişinin 16 ve 20 Haziran tarihinde Zeytinköyde yapılan uyuşturucu ticaretinde bağlantısı oldukları tesip edildi. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan 2 kadın 4 kişi bugün Adliye'ye sevk edildiler. nöbetci savcılıkca ifadeleri alınan kadınlardan Y.E.Ü ve D.K savcılıkca serbest bırakılırken şüphelilerden kadınlardan S.U.Ü ve M.Ü nöbetci mahkemece Uyuşturucu Madde Ticareti'yaptıkları iddiasıyla tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

OLAYIN GEÇMİŞİ

20 Haziran tarihinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarda Alanya'ya-Antalya'nın Zeytinköy Mahallesi'nden uyuşturucu madde gönderdikleri tespit edilmesi üzerine Alanya ve Antalya'da yapılan operasyonda 13 kişi yakalanmıştı. yakalanan 13 kişiden 5 kişi serbest kalırken 8 kişi tutuklanmıştı

ikametlerinde yapılan aramada 1200 gram skunk, 35 gram eroin, 74 sentetik hap, kenevir ve 3 gram metamfetamin maddesi, diğer şüphelerin adreslerinde ise 14 gram eroin, 25 gram metamfetamin, 256 gram esrar, 126 sentetik hap, 4 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 22:38