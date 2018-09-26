Zehir satıcılarına iki tutuklama

ANTALYA'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla narkotim ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Zehir satıcılarına iki tutuklama
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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi, Lara semti civarı ile Kaş ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin üstünde ve yakalandıkları yerlerde yaptıkları aramalarda 2 kilo 14 gram esrar, 20 gram kokain, 43 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 50 bin euro ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.Ö. ve Ö.K. mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler Y.E.K. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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