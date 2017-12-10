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Zarrab'ın ABD'ye kaçırmak istediği arşive, polis el koydu!

Sarraf'ın ABD'ye gönderilmesini istediği Roysar Altın'a ait özel şifreli hard diskin, 1 yıllık süreçte 6 kez el değiştirdiği Sarraf'ın finans müdürü Akol'un ifadesinde ortaya çıktı

Zarrab'ın ABD'ye kaçırmak istediği arşive, polis el koydu!

Sarraf'ın ABD'ye gönderilmesini istediği Roysar Altın'a ait özel şifreli hard diskin, 1 yıllık süreçte 6 kez el değiştirdiği Sarraf'ın finans müdürü Akol'un ifadesinde ortaya çıktı

10 Aralık 2017 Pazar 11:23
Zarrab'ın ABD'ye kaçırmak istediği arşive, polis el koydu!
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ABD'DEKİ davada Reza Zarrab'ın anlaşmalı olarak tanık olmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca başlatılan casusluk soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Reza Zarrab'ı ın yönetim kurulu başkanı olduğu Roysar Altın ile ilgili geçtiğimiz hafta ele geçirdiği özel şifreli hard diskin 6 kez el değiştirdiği ortaya çıktı.

RIZA, ABİSİNE TESLİM ETTİ

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre , Reza Zarrab'ın finans müdürü Regaip Akol'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 28 Kasım tarihinde verdiği ifadesine ulaştı. 'FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi olmak, üyesi olmak ve örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak' iddiasıyla gözaltına alınan Akol, hard diskçarkının nasıl döndüğünü tek tek anlattı. ABD'deki Zarrab dosyasını alt üst edecek olan Roysar Altın ile Avrupalı şirketlerin ticari faaliyetlerinin bilgilerinin de bulunduğu hard disk, 6 kez el değiştirdikten sonra ABD'ye gönderilmeden 1 gün önce polis tarafından ele geçirildi. İşte bu süreç, Reza Zarrab'ın ABD'ye gitmeden önce hard diski abisi Muhammed Zarrab'a teslim etmesiyle başladı.

ACİL OLARAK ABD'DEN İSTENDİ

Bir yılı aşkın süre boyunca hard diski saklayan Muhammed Zarrab'ın, Türkiye'den çıkmadan önce 2017 Ekim ayında hard diski Reza Zarrab'ın şirketteki odasına bıraktığı anlaşıldı. Kamuoyunda hard disk bilgisi henüz yokken, Kasım ayında Zarrab'ın ABD'deki davada 26 Ekim tarihinde tüm suçlamaları kabul ederek 'anlaşmalı' tanık olduğu açıklandı. Regaip Akol'un ifadesine göre, 17 Kasım'da Zarrab'ın avukatı Şems Al-Bazz, Zarrab'ın danışmanı Mustafa Hacısalimoğlu'nu aradı ve acil olarak hard diskin ABD'ye gönderilmesini istedi.

BİLİŞİM UZMANINDAN İNSAN KAYNAKLARINA

Hacısalimoğlu'nun, ABD'den gelen talimat sonrasında, kendisi aradığını söyleyen Regaip Akol, "hard diskten bilgim yok" dediğini aktarıyor. Süreç daha sonra şu şekilde işliyor; "Hard diskin Regaip Akol'da olmadığını anlayan Hacısalimoğlu, şirkette bilgi teknolojileri uzmanı olarak çalışan Mustafa Can Uyanık ile irtibat kuruyor. Uyanık, işten ayrılırken hard diski İnsan kaynakları müdürü Ali Özkan'a bıraktığını söylüyor. Bu bilgi Hacısalimoğlu tarafından Regaip Akol'a iletiliyor".

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