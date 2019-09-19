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Zanlı yüzde 65 zihinsel engelli çıktı! 2 araç küle dönmüştü...

Bursa'da geçtiğimiz hafta sonu Yedi Emin otoparkında bulunan 24 aracın yandığı olaya sebebiyet verdiği tespit edilen kişi yakalandı. 30 yaşındaki yüzde 65 zihinsel engelli olan zanlı adliyeye sevk edildi.

ASAYİŞ 19.09.2019, 16:04 19.09.2019, 16:10
Zanlı yüzde 65 zihinsel engelli çıktı! 2 araç küle dönmüştü...
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BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karanî Mahallesi Vefa Sokak'ta bulunan yed-i emin deposunda yangın çıktı. Yangında 24 araç küle dönerken, yangının otoparkın yakınında yakılan bir ateş sebebiyle çıktığı iddia edildi. İddia üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti. Yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kameraları neticesinde E.G. (30) isimlişahsın otopark yakınında ateş yaktığını tespit etti. Şahsi takibe alan ekipler E.G'yi gözaltına aldı. Yüzde 65 zihinsel engelli raporu olduğu öğrenilen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şahsın savcılık sorgusu devam ediyor.

#veysel karani mah #osmangazi #Bursa
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