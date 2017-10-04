Yüz nakilli Uğur Acar, cinayet davasından beraat etti

MANAVGAT ilçesinde 2 yıl önce yaşanan olayda, 24 yaşındaki Uğur Acar, 2 arkadaşı ve Ramazan Kaya birlikte alkol aldı ve Kaya yönetimindeki otomobille yola çıktı. Seyir halindeyken otomobil stop edince, Kaya, İddiaya göre ’bu arabayı yakacağım’ diyerek aracın üzerine benzin döktü ve sigara yakmak için çakmağı çakınca kendisi de alev alarak yaşamını yitirdi.

Kaya’nın ölümüyle ilgili Uğur Acar ve 2 arkadaşı hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen 10’uncu duruşmada Uğur Acar ve 2 arkadaşının beraatına karar verildi.