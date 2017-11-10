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10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Yurttan çıkan kız öğrencilere bakıp kendisini tatmin etti

Manisa'da bir kız öğrenci yurdunun önünde kız öğrencilere bakarak kendisini tatmin eden sapık, kameralara yakalandı. Görüntüleri izleyen polis, sapığın peşine düştü

Yurttan çıkan kız öğrencilere bakıp kendisini tatmin etti

Manisa'da bir kız öğrenci yurdunun önünde kız öğrencilere bakarak kendisini tatmin eden sapık, kameralara yakalandı. Görüntüleri izleyen polis, sapığın peşine düştü

10 Kasım 2017 Cuma 09:39
Yurttan çıkan kız öğrencilere bakıp kendisini tatmin etti
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MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunun önüne gelen bir kişi, yurttan çıkan kız öğrencilere bakarak kendisini tatmin etti. Bir öğrencinin görüntülediği şüpheli sonrasında kaçarken, polis kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

YURTTAN ÇIKAN ÖĞRENCİLERİ İZLEMEYE BAŞLADI

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Çarşı Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunun önünde meydana geldi. Öğrencilerin sabah yurttan çıkışı sırasında kimliği belirsiz bir kişi, kurum önüne geldi. Bir süre yurttan çıkan kız öğrencileri izledi.

DUVARIN ÖNÜNDE KENDİSİNİ TATMİN ETTİ

Yurtta kalan bir kız öğrenci, durumdan şüphelenerek bu kişiyi cep telefonuyla görüntüledi. O anlarda bu kişi, pantolonunun fermuarını açarak kendisini tatmin etmeye başladı. Yurttan çıkan kız öğrencilere aldırış etmeden davranışını sürdüren bu kişi, ihbar üzerine sevk edilen polis ekipleri gelmeden ortadan kayboldu.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Görüntüyü incelemeye alan polis, bu kişinin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.  Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.,

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