Yurt inşaatında göçük: 2 ölü

13 Nisan 2015 Pazartesi 14:52
Olay, Süleyman Demirel Fen Lisesinin bahçesindeki öğrenci yurdunun inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğrenci yurdunun inşaatında çalışan Ramazan Duman ve Adem Akbulut, temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kaldı.
İşçiler, mesai arkadaşları ve Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla toprak altından çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, Duman ve Akbulut, Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Duman ve Akbulut, Çankırı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Çankırı Valisi Vahdettin Özcan da olayın ardından inşaatta incelemelerde bulundu.
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Son Güncelleme: 13.04.2015 13:53