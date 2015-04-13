Yurt inşaatında göçük: 2 ölü

Olay, Süleyman Demirel Fen Lisesinin bahçesindeki öğrenci yurdunun inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğrenci yurdunun inşaatında çalışan Ramazan Duman ve Adem Akbulut, temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kaldı.

İşçiler, mesai arkadaşları ve Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla toprak altından çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, Duman ve Akbulut, Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Duman ve Akbulut, Çankırı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.