Yürekler ağza geldi: Alanya'da feci kaza!

EDİNİLEN ilk bilgilere göre kaza Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Cumartesi Pazarı'ndan Atatürk Caddesi'ne çıkmak üzere olan araç ile Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan ve aşırı hız yaptığı öne sürülen Mercedes marka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazada 1 yaralının olduğu öğrenildi. Çağrılan 112 Acil Servis'in olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2019, 16:59